Bellevue, WA, États-Unis, le 3 mai 2023. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé que le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Live sortira officiellement dans le monde entier le 8 juin 2023 sur les appareils iOS, Android, macOS et Windows. Le jeu est actuellement disponible en version bêta.

La version numérique de la nouvelle extension Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea du JCC Pokémon sortira avant la version plateau et sera disponible dans le JCC Pokémon Live à partir du 8 juin 2023 à 10h PDT (UTC -7). Les joueurs et joueuses pourront ainsi collectionner les nouveaux Pokémon-ex et Pokémon-ex Téracristal et combattre à leurs côtés. En outre, pour célébrer la sortie officielle du JCC Pokémon Live, les joueurs et joueuses qui se connecteront au jeu entre le 2 mai 2023 à 10h PDT (UTC -7) et le 6 juin 2023 à 10h PDT (UTC -7) recevront des accessoires de personnalisation spéciaux, notamment une pièce, des protège-cartes et un étui.

Développé et publié par The Pokémon Company International, le JCC Pokémon Live permet de jouer au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon dans un nouveau format numérique. Le JCC Pokémon Live est un jeu gratuit qui offre aux néophytes comme aux personnes plus expérimentées un moyen amusant et accessible de jouer au JCC Pokémon. Plusieurs modes de jeu, des quêtes quotidiennes, des avatars personnalisables et des accessoires du JCC Pokémon sont disponibles, ainsi que certaines des activités préférées des joueurs et joueuses, tels que l’élaboration de decks et les combats entre amis.

Les joueurs et joueuses du monde entier peuvent télécharger le JCC Pokémon Live sur les appareils mobiles depuis l’App Store et Google Play, ou sur PC et Mac en se rendant sur Pokemon.fr/JCCL. Des informations supplémentaires sur le jeu et le transfert de compte du JCC Pokémon Online vers le JCC Pokémon Live sont disponibles sur la page du service clientèle Pokémon ici.

De plus, le JCC Pokémon Online sera supprimé de l’App Store, de Google Play et de Pokemon.com le 5 juin 2023 à 9 h PDT. Plus d’informations sur le processus de fermeture de Pokémon JCC Online et sur la migration vers JCC Pokémon Live peuvent être trouvées ici.