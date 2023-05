Paris, le 3 mai 2023 – SQUARE ENIX® annonce que les six titres de la série FINAL FANTASY® Pixel Remaster, disponibles sur Nintendo Switch™, PlayStation 4® (PS4™), Steam®, iOS et Android, ont dépassé les deux millions d’exemplaires physiques et dématérialisés vendus dans le monde entier.

Sortie sur Steam, iOS et Android en 2021 et 2022, puis cette année sur PS4™ et Nintendo Switch™, la série FINAL FANTASY® Pixel Remaster combine toute la magie des jeux FINAL FANTASY I à FINAL FANTASY VI originaux à diverses améliorations, tout en restant fidèle au design rétro de ces chefs-d’œuvre.

Les six titres de la série FINAL FANTASY® Pixel Remaster sont disponibles individuellement en achat dématérialisé sur le PlayStation™ Store, le Nintendo eShop, Steam, l’App Store®, Google Play™ et l’Amazon App Store. La série complète est également disponible en version dématérialisée dans le BUNDLE FINAL FANTASY I-VI.

Pour en savoir plus sur chaque jeu de la série FINAL FANTASY® Pixel Remaster, rendez-vous sur le site officiel pour plus d’informations : https://ffpixelremaster.com/.

Les chiffres des ventes mondiales sont basés sur les rapports reçus des partenaires numériques et des retail, ainsi que sur les rapports internes de Square Enix.