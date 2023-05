Après le premier succès de Coffee Talk, le visual novel qui se déroule dans un café, le studio indonésien de Toge Productions remet le couvert en nous proposant un deuxième opus, sobrement surnommé Hibiscus & Butterfly. Le jeu est disponible depuis le 20 avril 2023 au prix de quinze euros. Est-ce que ce nouveau numéro de Coffee Talk réussira à nous charmer comme le précédent ?

On prend une recette qui fonctionne et on recommence

La licence Coffee Talk est une licence de visual novel assez étonnante dans son genre. Nous ne suivons pas une histoire à proprement parler, mais plusieurs petits récits qui défilent sous nos yeux.

En tant que barista d’un café nocturne, nous rencontrons des personnes, des habitués comme des nouveaux, qui parleront d’eux, de leur vie, de leur situation et surtout de leurs problèmes. Nous essaierons tant bien que mal de les soutenir avec nos boissons qui leur feront chaud au cœur.

Comme dans le premier opus, Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly est un jeu qui ne propose finalement que très peu d’interactivité. Nous servons les boissons pour les clients, nous pouvons leur donner des objets laissés par d’autres clients, et c’est tout. C’est un visual novel dans lequel nous lisons énormément de dialogue sans aucune prise de décision.

Le gameplay pour les boissons est plutôt simple et reprend le principe du premier opus. Nous devons servir les clients en fonction de leur demande, tout en sachant que si certains clients savent exactement ce qu’ils veulent, d’autres seront bien plus capricieux et auront juste des idées de « saveurs » en tête. D’autres encore auront juste le nom de la boisson sans la recette. Nous devrons les satisfaire avec les moyens du bord, et grâce à notre petit carnet qui permet de retenir toutes les recettes déjà expérimentées.

Chaque boisson peut recevoir trois ingrédients, et l’ordre dans lequel nous plaçons nos ingrédients influe sur la recette finale. Une bonne ou mauvaise boisson influera sur le récit, et permettra de débloquer les « bonnes fins » pour les personnages, ainsi que d’en savoir plus sur eux.

Une incroyable qualité d’écriture et d’une bienveillance infinie

Le récit, lui, est remarquablement bien écrit et propose une expérience reposante et bienveillante à tous les niveaux. Dans Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, nous évoluons dans un monde quasiment similaire au nôtre. Nous sommes fin 2023, à Seattle, et nous tenons un café nocturne.

Cependant, les clients ne sont pas des humains comme tous les autres, ce sont des espèces fantastiques qui ont tous des traits humains. Nous aurons donc Hyde le vampire, Rachel la nekomini, ou encore Lua la succube. Cet univers fantastique permet aux auteurs de traiter de façon détournée la question de l’inclusion.

Si la moralité n’est pas forcément subtile, elle est néanmoins intelligemment abordée. Les personnages sont tous attachants, bien caractérisés, et leurs problèmes sont tous intéressants. Entre le policier superstitieux, le vampire cynique et désabusé, l’influenceur débordant (un peu trop) d’énergie, il y a une vraie qualité d’écriture qui fait la réussite de ce visual novel.

Par ailleurs, le café, lieu de rencontre où les gens et leurs problèmes s’entrechoquent, est un concept toujours aussi efficace. Comme chaque personnage apporte son vécu, son expérience, mais aussi sa personnalité, les situations se passeront toujours différemment en fonction des clients présents à votre comptoir.

Des personnages attachants

Les dialogues et les situations qu’ils évoquent sont proches de nous et nous rappellent avec justesse nos problèmes du quotidien. Que ce soit les reconversions professionnelles des uns, les mariages des autres, ou encore les réseaux sociaux, chaque situation est admirablement bien écrite, avec une profonde empathie et un immense sentiment de bienveillance et d’amour sur les personnages qui défilent sous nos yeux.

Notre personnage de barista est d’ailleurs une vraie éponge à empathie, capable d’écouter tous les problèmes avec curiosité et sans jugement. Cette sensation d’ « éponge » est parfois tirée à l’extrême, mais elle nous reste pour autant cohérente et nous permet de comprendre pourquoi tout le monde vient au Coffee Talk pour se confier sur sa vie.

En plus de toutes ces discussions qui sont par ailleurs coupées intelligemment par journée de travail, nous pouvons aussi suivre en bonus les « stories » que partagent les clients du café. Elles ne sont accessibles qu’une seule journée et donnent énormément d’informations bonus sur la vie de nos clients.

Ce bonus est assez intelligent car il permet à la fois de suivre la vie des clients hors du café, de comparer ce qu’ils disent sur les réseaux avec la réalité de leur situation, ou alors d’essayer de deviner quel client viendra au café dans la soirée en fonction de ce qu’ils ont dit plus tôt sur les réseaux.

Malgré cette qualité d’écriture remarquable, le manque d’interaction peut rebuter un grand nombre de joueurs. Le jeu peut paraître lent, à lire inlassablement les conversations et en servant parfois quelques boissons. Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly est un jeu qui se fait plutôt par courtes sessions plutôt que d’une traite, car son format si intéressant n’est pas aussi « captivant » qu’un récit classique.

Réservé pour les courtes sessions

La durée de vie, pour son prix, est intéressante. Si vous lisez les dialogues attentivement ou que vous checkez les réseaux sociaux de vos clients, vous avez très facilement une dizaine d’heures de jeu. Si vous voulez trouver toutes les bonnes fins (car des boissons, vous allez en rater), le jeu prendra encore plus de temps.

Les graphismes, identiques au premier opus, sont toujours aussi bons. Le côté retro pixel art est très réussi et donne vraiment un plus à toute l’aventure. La bande-son est, elle aussi, très agréable, et renforce le côté relaxation de cet opus. Une vraie réussite !

La version pour la Nintendo Switch est vraiment très réussie. Elle est entièrement tactile et nous pouvons donc apprécier ce titre de la façon que nous le souhaitons. Que ce soit à la manette, à la main, nous pouvons choisir de l’expérience la plus confortable possible. Seul petit regret, nous ne pouvons pas retirer les vibrations, ce qui a rendu l’expérience moins agréable pour les personnes autour de nous.

Le jeu est intégralement traduit en français.

Conclusion 8 /10 Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly est une suite vraiment réussie. Reprenant les bases du premier opus, le visual novel se démarque par son concept original, sa très bonne qualité d'écriture et sa bienveillance infinie. Sa bande-son et ses graphismes sont excellents. Cependant, certains joueurs pourraient être rebutés par la lenteur du gameplay, le côté fantastique du récit, le peu d'interactions possibles. LES PLUS Une très bonne qualité d'écriture

Traduit en français Entièrement tactile LES MOINS Une morale qui manque un peu de subtilité

