Certaines légendes racontent l’histoire de preux chevaliers prêts à bien des sacrifices pour aller délivrer du mal leur princesse retenue en otage. D’autres mythes sont moins traditionnels, parfois emprunts d’une grande légèreté, tandis que d’autres histoires, qui se transmettent d’une génération à une autre, bien souvent au détour d’une soirée au coin du feu…, laissent place à une grande part de mystère très obscure. Le folklore scandinave ne manque pas de ressources à ce sujet, et c’est avec une grande joie que nous retrouvons Bramble The Mountain King, le titre de Dimfrost Studio, désormais disponible sur Nintendo Switch.

Développé par Dimfrost Studio et édité par lui-même ainsi que Merge Games, Bramble The Mountain King conte l’histoire d’un tout jeune garçon, prénommé Olle, parti à la recherche de sa grande sœur. Par une sombre nuit un peu plus ténébreuse que d’habitude, Olle se réveille en sursaut et constate avec effroi l’absence de sa sœur dans le lit adjacent au sien. N’écoutant que le lien fraternel qui l’unit à Lillemor, Olle part à l’aventure… Une aventure incroyable, plus sombre que tout ce qu’il a pu connaître, entendre, imaginer, jusqu’à ce jour… Une aventure écrite avec justesse et poésie dont vous allez être le héros.

Conte de fée horrifique

La prise en main du jeune garçon est rapide et intuitive : le stick gauche permet son déplacement, B permet de sauter/grimper, tandis qu’il faudra rapidement prendre en main le tir associé à sa visée avec ZL et ZR. Jusque-là, rien de bien original…

Pourtant, l’univers dans lequel évolue Olle est particulièrement singulier, comme plongé dans un conte de Perrault, un véritable conte qui tourne mal, avec ses petites fées et ses lutins charmants, tandis que rodent juste derrière un bosquet d’affreux trolls qui sévissent dans le sang sans la moindre retenue. Tous ces univers s’entrecroisent avec un talent certain, tandis que le monde semble soudainement immense pour notre adorable Olle qui se perd parmi les brins d’herbes. Les rencontres sont nombreuses, mais loin d’être toujours agréables, les petits lutins au chapeau pointu seront un premier repère féerique, tandis que, bien rapidement, l’environnement deviendra de plus en plus sombre…

L’obscurité gagne en effet peu à peu du terrain, et tandis que les fées s’écartent, l’horreur et la folie s’emparent rapidement du titre qui devient de plus en plus gore. Si les premières images du titre peuvent laisser supposer une destination du titre pour les plus jeunes, il n’en est rien… Ne laissez pas les bambins devant Bramble The Mountain King, les cauchemars seraient dès lors nombreux ! Même les adultes, accrochez-vous si vous n’avez pas l’habitude de ce genre d’atmosphère ! Patauger dans un tas de tripes broyées, ça n’a rien de bien charmant !

L’aventure se décompose en chapitres. Le joueur est assurément guidé pas à pas, pour ne pas dire franchement tenu par la petite mimine pour avancer dans le droit chemin, celui désigné par les développeurs. Les escapades hors-pistes ne sont pas dans la très, très, grande majorité des cas autorisées et Olle se voit rapidement refoulé sur la piste dénivelée. Une certaine impression de couloir se dégage alors incontestablement de cette histoire, ponctuée par quelques mises en scène plus ou moins classiques. Ainsi, il faudra déplacer des caisses et sauter de-ci de-là pour atteindre une nouvelle plate forme, ou encore être suffisamment adroit lors des glissages pour ne pas finir empaler sur un énorme rocher juste devant soi. Certains passages de plate-forme classique peuvent agacer par un certain manque de précision, mais les points de contrôle sont si nombreux que l’affaire est vite pliée. Les phases d’action véritables ne sont pas bien nombreuses et mis à part quelques boss un peu cruels, ne vous attendez pas à partir combattre une ribambelle de trolls affreux. Là n’est pas l’objectif de Olle.

Les points d’intérêt sont soulignés par un marqueur blanc, ne laissant que très peu de marge de manœuvre au joueur face à quelques énigmes pas bien complexes. La difficulté n’est en effet pas au cœur du titre et il est possible de clôturer le jeu en ligne droite pour les plus rapides. L’objectif n’est assurément pas de rester bloquer dans une séquence (seuls les boss peuvent être plus casse-bonbons), vous ne devriez pas passer plus de 5h sur le titre. Un peu plus pour les joueurs les plus contemplatifs… mais dans ce cas, Nintendo n’est assurément pas la meilleure alliée, nous y reviendrons rapidement.

Une voix off vient ponctuer les événements, les sous titres sont disponibles en français, l’histoire devient dès lors parfaitement compréhensible, avec tous ses nombreux bouleversements. L’écriture de l’aventure est incontestablement le point fort qu’il convient à nouveau de souligner, avec une implication de diverses entités, mais aussi de contes mis en scène sous la forme de livres à découvrir au fil du jeu (et quelles histoires…!). Chacun des contes s’imbrique avec cohérence, le travail porté sur l’écriture de Bramble The Mountain King est véritablement remarquable…

Néanmoins, la switch n’est pas le lieu le plus propice pour la conter. Malheureusement.

Flou artistique et brillance volontaire… ?

N’y allons pas par 36 détours : si vous en avez l’opportunité grâce à d’autres supports disponibles chez vous, ne prenez pas le titre sur Nintendo Switch. En effet, la qualité graphique n’est malheureusement pas au rendez-vous, jusqu’à parfois clairement saturer le regard d’une brillance odieuse (pensée pour toi petit hérisson !), ou bien baigner l’environnement d’un flou qui n’a rien d’artistique ! Pourtant, l’esthétisme des dessins reste perceptible, avec une réalisation tellement belle et réussie… mais le rendu sur Switch n’est pas à la hauteur et ne permet pas une immersion parfaite au sein du titre. Pas facile à reconnaître, mais préférez aller jouer chez le voisin et sa console « concurrente » pour cette fois-ci !

Pour toutes celles et ceux qui souhaitent l’acquérir sur Nintendo Switch, le charme de l’aventure est intact, rassurez-vous… par ailleurs, l’ambiance sonore confère au titre une atmosphère particulière, avec ses cris et ses soupirs, ses silences et cette lourdeur angoissante… Olle doit régulièrement avancer à tâtons sous la tutelle des ombres et des ronces, mais avec courage et détermination… vous arriverez à le mener jusqu’à ses objectifs !

Bramble The Mountain King est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 30 euros environ. Une version boite est disponible elle aussi.

Le saviez-vous ?

Même s’il s’en distingue par bien d’autres aspects, Bramble The Mountain King nous a rappelé un (si bon !) souvenir d’enfance… avez-vous parcouru les contrées ombragées de Heart of Darkness, sorti en 1998 sur Windows et Playstation ? La prise en main du petit Olle a fait écho à ce souvenir… même si la ressemblance avec d’autres titres plus récents (tel que Little Nightmares) est plus parlante encore.

Conclusion 6.6 /10 Une aventure qui ne peut laisser indifférent ! Dans la peau d'un jeune garçon, le joueur est tenu par la main au grès de nombreuses sombres découvertes, dans un univers aussi féerique qu'horrifique, où les lutins et les fées côtoient sans vergogne les trolls et les géants. L'esthétisme du titre est époustouflant... mais la Switch ne lui rend malheureusement pas hommage, avec des graphismes flous et brillants, parfois à l’extrême. Néanmoins, l'aventure reste particulièrement intéressante à découvrir, sombre à souhait, avec des entités emblématiques et un héros particulièrement attachant avec ses joues joufflues ! Un peu court, avec une difficulté plutôt accessible malgré une seconde partie de l'aventure légèrement plus corsée avec la présence de boss, Bramble The Mountain King mérite ses notes de noblesses... même si la note ne peut être que plus incisive sur Nintendo à cause de cette défaillance de la qualité graphique. LES PLUS Une écriture remarquable...

