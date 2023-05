Sorti en mars 2023, Return to Castlevania est le dernier DLC en date pour l’un des meilleurs roguelites sur Switch voir même du monde ! Dead Cells n’a plus à se faire une réputation les Français de Motion Twin ont effectué un travail de malade et tout le monde le sait. Après 1 DLC gratuit et 3 payants, c’est le DLC le plus cher de tous, mais surtout il possède une licence mythique ! Alors, préparez votre plus beau fouet et votre meilleure eau bénite, c’est parti pour Dead Cells : Return to Castlevania !

L’ombre de Dracula plane autour de vous

Après nous avoir rajouté pas mal de contenu via des DLC, Return to Castlevania est sûrement le plus ambitieux. Toucher à une licence mythique comme Castlevania est à double tranchant. C’est une licence adorée par beaucoup, il faut donc réussir à effectuer un travail de qualité.

Et là-dessus, on ne pouvait au final pas rêver mieux que Motion Twins pour y arriver, surtout l’inclure dans son RogueliteMetroidvaniesque. Tout était déjà présent pour que la licence fonctionne, un héros aux multiples armes, des ennemis avec des patterns fixes, une ambiance visuelle pleine de pixels. C’est tellement logique et bien inclus dans le jeu qu’on se pose presque la question de « pourquoi ce n’était pas déjà le cas en fait ? ».

Ce DLC nous offre 4 nouveaux biomes (lieux), 3 nouveaux boss, 11 nouveaux ennemis, 14 nouvelles armes (dont les mythiques bibles, croix, eau bénite ou encore le fouet !), 13 nouveaux succès à débloquer et 20 nouveaux vêtements pour vous faire tout beaux.

Autant dire que c’est un gros contenu, mais surtout il redonne encore un élan de re jouabilité à ce titre dont on a du mal à se lasser. Lors de ce test nous nous sommes rendus compte que nous n’avions pas fait les précédents DLC, alors autant vous dire que le contenu que nous avons découvert est dantesque, depuis la sortie du titre à l’époque il y a eu de la nouveauté en pagaille. Dont un mode soutien qui permet de modifier le jeu pour le rendre plus simple, un vrai bonheur pour découvrir le contenu.

En dehors de ça, que dire sur ce DLC ? Et bien c’est du Dead Cells, compliqué de passer beaucoup de temps en réalité à vous convaincre, si vous aimez déjà le jeu, c’est alors un bonheur d’y retourner. Return to Castlevania est disponible depuis la première zone, l’incrustation de l’univers est fluide et logique, le côté pixel art de Dead Cells sied à ravir à la licence et c’est un véritable plaisir de se balader dans le château de Dracula.

Au niveau sonore, le DLC ajoute pas moins de 51 musiques issues de Castlevania, mais surtout 12 musiques réorchestrées par l’équipe de Motion Twin, on ne va pas tourner autour du pot c’est un bonheur total et complet.

Conclusion 8 /10 Return To Castlevania est le DLC le plus cher de Dead Cells (9.99€), mais aussi le plus complet, la licence est aussi sûrement la cause du tarif de ce DLC. Mais les armes ajoutées, les biomes, les nouveaux adversaires et les nouveaux boss nous donnent encore plus envie de retourner lancer un dernier petit run, puis allez une dernière, bon maintenant c'est vraiment la dernière… Vous l'aurez compris on adore y retourner. Nous avons donc un DLC de qualité pour un jeu qui n'a plus besoin d'être présenté. LES PLUS L'univers Castlevania totalement respecté
On reprend quelques heures de Dead Cells avec plaisir
Un contenu plutôt conséquent
Les musiques réorchestrées LES MOINS Un prix de 9.99€ quand les autres dlc à 4.99€ nous avaient habitué à ce prix.

