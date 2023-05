Annoncé par Optimum aujourd’hui, The Super Mario Bros. Movie sera disponible en achat numérique sur leur plateforme à partir du 16 mai 2023. Sur leur compte Instagram officiel, ils ont partagé une image de l’affiche du film, accompagnée de ce message : « Les clients d’Optimum TV peuvent regarder à partir du 16 mai à la demande ! ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Optimum (@optimum)



Auparavant, les rumeurs faisaient état d’une sortie numérique du film pour le 9 mai (voir ici). Le 16 mai, c’est exactement une semaine plus tard, il est donc possible que les rumeurs aient été légèrement erronées, ou que les dates de lancement sur les différentes plateformes soient différentes. Quoi qu’il en soit, si vous êtes client du service de câblodistribution Optimum, vous pourrez acheter le film Super Mario Bros. à la demande dans quelques semaines seulement. Ce qui semble peu probable pour nous, Français. On surveillera de ce fait la sortie sur d’autres plateformes ou la viabilité de prendre le film via un VPN. Restez donc à l’écoute, car d’autres annonces concernant le moment et le service où vous pourrez accéder aux versions numériques du film ne manqueront pas d’arriver bientôt.