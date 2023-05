Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – 16GB

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 – 8.8GB

Super Bomberman R 2 – 4.8GB

Super Mega Baseball 4 – 4.1GB

Glitch Busters: Stuck On You – 3.8GB

Skye Tales – 3.2GB

Gekisou! Benza Race Toilet Shooting Star – 2.1GB

Dark Quest 3 – 1.8GB

To Hell with the Ugly – 1.7GB

Herodes – 1.3GB

After You – 1.2GB

World Championship Boxing Manager 2 – 1.0GB

Hush Hush – 1.0GB

End of Lines – 923MB

Cassette Beasts – 789MB

Ghostpia Season One – 710MB

Truck Climb Racing – 690MB

The Tartarus Key – 584MB

True Disc Golf – 531MB

No One Lives Under the Lighthouse – 430MB

Vaccine Rebirth – 277MB

Menseki: Area Maze Search – 234MB

For a Vast Future – 226MB

Under the Warehouse – 220MB

Sakura Gamer – 201MB

Mutant Mudds Collection + Xeodrifter – 181MB

Matches Puzzle: Classic Logic Arcade – 106MB

Inhabit – 80MB

Magic Bubble Shooter: Classic Bubbles Arcade – 79MB

Little Disaster – 63MB