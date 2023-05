Le jeu le plus attendu de l’année sur Nintendo Switch n’est pas encore sorti que les équipes de développement continuent de travailler d’arrache-pied pour rendre l’expérience de jeu la plus agréable possible pour les joueurs.

Des équipes de data miners ont pu décortiquer les fichiers du jeu qui sont disponibles depuis que le prétéléchargement a été débloqué par Nintendo depuis Vendredi.

Nous savions grâce aux différentes previews du jeu que les personnes ayant pu approcher le jeu en avance il y a quelques semaines avaient quelques retours au sujet des performances, ces dernières subissant quelques accrocs lorsque des effets de particules s’affichent sur l’écran (utilisation des pouvoirs de fusion, explosions, incendies, pluie, etc…).

Cette version 1.1.0 qui est immédiatement incluse pour les possesseurs de la version dématerialisée du jeu et nécessitera une update de 370Mo pour les versions physiques vient ajouter une technologie de chez AMD sur le jeu, il s’agît de AMD Fidelity FX.

Pour faire simple, Fidelity FX est une surcouche logicielle qui permet d’alléger la charge de calculs nécessaire à la console, le logiciel s’occupant via ses propres calculs et traitements d’image de simuler un meilleur rendu visuel en contrepartie. D’autres jeux Nintendo l’utilisent comme Switch Sports ou encore Splatoon 3.

En somme le résultat de cette intégration est une meilleure stabilité au niveau du framerate, permettant au jeu d’être plus souvent proche de la résolution maximale tout en maintenant la cible de 30FPS.

Le jeu va donc grâce a cette mise à jour gagner en fluidité et gommer ces quelques soucis que les previewers avaient pu soulever.

Dernière info officieuse, selon des personnes ayant accès au jeu avec ce patch inclus, ce dernier fait une grande différence, il tournerait selon eux encore mieux que Breath of the Wild désormais. Nous pourrons en juger nous même lorsque Digital Foundry fera une analyse poussée du jeu.

Avec l’état des dernières sorties de AAA qui ont des lancements difficiles, nous avons encore plus hâte de mettre les mains sur le jeu dès le 12 Mai après avoir vu cette excellente nouvelle !