Est-il possible de mettre davantage de temps pour rédiger le test d’un jeu vidéo que pour y jouer ? Vaste question à laquelle il va nous falloir répondre aujourd’hui et quitte à se mettre un challenge autant le faire vraiment et choisir le genre du jeu de réflexion avec Amaze ! pour cela. En effet, les bons jeux qui nous demandent d’utiliser nos méninges nous mettent toujours face à des défis qui peuvent vite se révéler chronophages et c’est justement ce que ne propose absolument pas le titre de…. ce qui explique en grande partie pourquoi c’est un titre raté.

Le concept de la tristesse

Commençons par évoquer notre référence du jeu de réflexion : Baba is you. Un concept simple, un défi rapidement présent, une courbe de difficulté parfaitement dosée qui engendrent une durée de vie plus que confortable. Et bien, parmi ces indispensables du cahier des charges des titres du genre, Amaze ! n’en coche qu’une seule : le concept simple. Il va falloir peindre le sol grâce à un personnage qui avance en ligne droite jusqu’à un mur avant de pouvoir changer de direction.

Et c’en sera tout pour le gameplay. Aucun ajout ne viendra diversifier notre expérience. Pire, sur les cent cinquante niveaux disponibles dans la version de base, le reste étant à acheter en DLC, la courbe de difficulté est complètement ratée et le niveau qui nous a demandé le plus de travail intellectuel est le niveau quarante, nous laissant espérer une suite plus prenante que les vingt secondes nécessaires au niveau précédent, malheureusement, c’est tout l’inverse qui se passe.

Seuls trois niveaux nous ont demandé plus d’une minute de cogitation tandis que les autres se terminent en quelques secondes. Moins de cinquante minutes pour terminer l’ensemble de ces tableaux disponibles, c’est ridicule et ne justifie même pas le tarif de base pourtant déjà très léger de 4 €. Il existe bien sûr d’autres modes de jeu, tels le Time Attack, le deux joueurs ou le nombre de coups limités, malheureusement, seul le dernier de ceux-ci est vraiment intéressant.

Commençons par évoquer le mode deux joueurs. Nous revenons sur les niveaux déjà terminés précédemment, mais cette fois-ci deux jetons, un par joueur, sont présents. Le principe est le même, il n’y a aucun combat entre les joueurs, et il arrive régulièrement que le second joueur soit coincé dans son coin et ne puisse atteindre toutes les zones du niveau. C’est encore une fois un raté complet.

Et la réalisation qui va avec

Le mode Time Attack nous demande de finir cinq niveaux en trente secondes, ce qui en dit déjà long sur la difficulté de ces niveaux. Il n’y a que cinquante niveaux disponibles, avant de passer par la case DLC, et ceux-ci sont d’une facilité confondante et en quelque trente minutes le tout est bouclé avec une sensation d’ennui bien pénible à supporter.

Dans ce marasme, seul le mode Coups Limités apparaît comme intéressant. Il nous demande de réussir à tout colorier en un nombre limité de coups. Malheureusement, il est facile de se rendre compte que nous avons à suivre le cheminement de pensée des programmeurs et que celui-ci n’est pas toujours le plus performant. Nous arrivons régulièrement à finir ces niveaux avec des coups restants et là encore, la courbe de difficulté est complètement anarchique.

Terminons ce test par la partie technique. La charte graphique de base est très très très très épurée. Des blocs blancs pour nous stopper, de couleur flashy pour les endroits sur lesquels nous sommes déjà passés et une bille pour nous déplacer. C’est tout et rien ne viendra égayer nos écrans durant la petite heure nécessaire à nous dégoûter. Il est bien possible de débloquer des skins pour notre bille, mais même ceux-ci sont recyclés régulièrement, c’est le niveau zéro de l’implication.

Terminons par la partie sonore. La bande-son est simple et répétitive dès les premières minutes, mais même, elle reste supérieure au bruitage de notre bille venant se cogner contre les murs et évoquant alors le bruit des bisous de votre tata Jacqueline, celle avec les poils au menton et les vingt-deux chats.

Conclusion 4.2 /10 Ainsi s’achève ce test d’Amaze !, un jeu de réflexion qui n’en demande aucune et qui se termine en moins d’une heure, soit exactement le temps que nous avons mis pour rédiger ces quelques lignes censées vous éviter de dépenser quelques euros pour un jeu qui ne les mérite aucunement et dont la qualité est très éloignée de nombreuses autres productions disponibles sur notre Nintendo Switch. Un titre qui ne fait aucun effort autant en termes de gameplay, de graphisme ou de bande-son, bref un titre à éviter. LES PLUS 2 € avec la réduction, ça fait pas trop mal

