On sort un peu des sentiers battus aujourd’hui avec une petite présentation du Stream Deck +, qui nous a été envoyé en test par Elgato, et qu’on utilise de manière quotidienne sur la chaine Twtich de notre site. Je vous propose donc une petite présentation du deck, avec un petit retour d’expérience après une semaine d’utilisation. Avant un test plus complet un peu plus tard, s’il peut compléter cet article.

Présentation du Stream Deck +

Le Stream Deck + d’Elgato est un contrôleur à boutons programmables conçu pour les streamers et les créateurs de contenu. Avec 15 touches LCD entièrement personnalisables, le Stream Deck + permet aux utilisateurs de déclencher instantanément des actions, des effets et des transitions en direct, ainsi que de contrôler leur contenu de manière plus efficace. Grâce à son interface intuitive et sa compatibilité avec un grand nombre de logiciels de streaming et de création de contenu, le Stream Deck + est un outil polyvalent et puissant pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur flux de travail en streaming.

Critique du Stream Deck +

Le Stream Deck + est un outil incroyablement utile pour les streamers et les créateurs de contenu. Les 15 touches programmables offrent une flexibilité et une personnalisation sans limites, permettant aux utilisateurs de créer des commandes personnalisées pour toutes leurs actions en direct et leurs effets visuels. La qualité de construction du Stream Deck + est également excellente, avec des touches LCD lumineuses et réactives qui répondent rapidement aux inputs.

La grosse nouveauté de cette version + est, vous l’avez sûrement remarqué, les 4 boutons rotatifs qui permettent de réglez le volume, le niveau de détail des images, le zoom de la caméra, la luminosité, la balance des blancs ou n’importe quel réglage incrémentiel. De plus, ils sont actionnables, tout comme le bandeau LCD situé juste au-dessus (divisé en 4) .

En termes de compatibilité, le Stream Deck + est compatible avec de nombreux logiciels de streaming et de création de contenu, y compris OBS, XSplit, Streamlabs, Adobe Photoshop et Premiere Pro, et bien d’autres encore. Cela en fait un outil polyvalent qui peut être utilisé pour contrôler pratiquement toutes les tâches en streaming ou en création de contenu.

Un autre point fort du Stream Deck + est la possibilité de créer des dossiers de touches, permettant aux utilisateurs d’organiser leurs commandes en fonction de leur flux de travail. Cela permet également d’avoir plus de touches programmables à portée de main sans avoir besoin d’ajouter un deuxième Stream Deck.

Cependant, le Stream Deck + peut être coûteux par rapport à d’autres outils de création de contenu (229.99€, prix annoncé), et la courbe d’apprentissage pour apprendre à utiliser efficacement toutes les fonctionnalités du Stream Deck + peut être ardue pour les débutants. De plus, les touches LCD peuvent être un peu petites pour certains utilisateurs, ce qui peut causer des erreurs de frappe (oui, bon, je ne suis pas doué).

On notera aussi l’aspect customisable du Deck (uniquement sur elgato.com) avec la possibilité de changer la couleur des boutons rotatifs gratuitement (bleu, argent, violet, rouge, rose ou or).

Le Stream Deck + d'Elgato est un outil extrêmement utile pour les streamers et les créateurs de contenu qui cherchent à améliorer leur flux de travail de manière rapide, fluide et intuitive. Les 15 touches programmables, la qualité de construction et la compatibilité avec de nombreux logiciels de streaming et de création de contenu sont tous des avantages majeurs. Cependant, le coût élevé et la courbe d'apprentissage peuvent en décourager certains, et les touches LCD peuvent être un peu petites pour certains utilisateurs.

