Trois nouveaux Pokémon créatures viennent d’être confirmées pour Pokemon Unite : Noctali, Phyllali et Lézargus.

En lien avec les nouvelles d’aujourd’hui, il a été annoncé qu’un événement spécial est prévu dans lequel Evoli remplira la carte et Gigantamax Evoli fera son apparition. Cet événement devrait avoir lieu entre le 25 mai et le 23 juin. De plus, nous verrons des Holowear à carreaux spéciaux pour Mentali, : Noctali, Phyllali, Nymphali, et Givrali. Les dates sont le 11 mai pour Givrali, le 18 mai pour Mentali et le 25 mai pour Nymphali. Givrali recevra un autre style le 1er juin.

Enfin, l’événement spécial Pikachu Party fera son retour entre le 6 juin et le 9 juillet. Lorsqu’il sera actif, tous les adversaires seront des Pikachu de différents styles.

Noctali arrivera en premier et est prévu pour le 25 mai 2023. Phyllali suivra le 8 juin. Nous savons qu’Lézargus est également prévu, mais aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée.

Pokémon Unite est un jeu de combat en arène en ligne (Moba), développé par TiMi Studios et édité par The Pokémon Company. Ce jeu gratuit est disponible sur Nintendo Switch, Android et iOS. Le jeu a été annoncé pour la première fois en juin 2020, lors d’une présentation de Pokémon Presents.

Dans Pokémon Unite, les joueurs s’affrontent en équipes de cinq et tentent de marquer le plus de points possible en faisant des combats Pokémon. Chaque joueur choisit un Pokémon à jouer, chacun ayant ses propres capacités et statistiques. Les joueurs doivent travailler ensemble pour vaincre les Pokémon sauvages dans la zone de combat et collecter des objets pour améliorer leurs capacités. Le jeu se déroule dans une arène divisée en deux zones : la zone ennemie et la zone alliée. Les joueurs doivent combattre dans la zone ennemie pour marquer des points, tandis que la zone alliée est utilisée pour récupérer des objets et se soigner. Pokémon Unite propose également un système de progression et de personnalisation. Les joueurs peuvent débloquer de nouveaux Pokémon à jouer et gagner de l’expérience pour améliorer les capacités de leur Pokémon. Les joueurs peuvent également personnaliser leur Pokémon avec des skins et des accessoires.