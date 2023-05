Selon vous, quels sont les ingrédients nécessaires à la confection d’un bon jeu ? Faut-il miser sur une bonne histoire ? Sur un contenu riche et original ? Sur une jouabilité exemplaire ? Ou encore sur des graphismes impressionnants ? Question subsidiaire : faut-il tout cela réuni pour faire un bon jeu ? Voilà de quoi occuper votre esprit pendant quelques minutes… le temps pour nous de vous présenter notre nouveau jeu du jour, petit, mais qui parvient tout de même à en avoir dans le bidon !

Développé et édité par Adamvision Studios, Poosh XL s’apparente à un jeu d’arcade comme nous avons déjà eu l’occasion de vous en présenter des dizaines. Aucune histoire, le joueur doit rapidement plonger dans le bain et comprendre les mécanismes du titre : rien de bien compliqué. L’idée consiste en effet à rapidement prendre le coup de main afin de pouvoir se lancer dans des défis de plus en plus difficiles. Un concept vu et revu, mais qui fonctionne toujours chez les amateurs du genre.

Juste un doigt svp !

Et cela suffira. En effet, vous n’aurez guère besoin de plus : au tactile (et donc du bout du doigt) ou bien via l’appui sur la touche ZR (ou A, il fonctionne très bien aussi), le joueur peut contrôler l’impulsion donnée à un petit cercle lumineux. Sa trajectoire est visible par l’intermédiaire d’un trait plus ou moins long selon la puissance à fournir. Plus le trait est long, plus le rond lumineux sera propulsé au loin (enfin pas trop tout de même). Si le trait part à droite, le rond partira à droite… élémentaire, la prise en main est quasi immédiate !

Si le principe de jeu est d’une simplicité déconcertante, à l’image de sa jouabilité, sa maîtrise est elle d’une difficulté tout aussi sensible. À peine quelques centimètres de franchis, que vous voilà soumis à des obstacles mobiles, qui semblent programmés pour rentrer en collision avec vous dans ce couloir plus ou moins étroit, tant le timing est parfait. Bien. Il va donc falloir faire preuve de doigté…

Au fil de la progression dans les hauteurs, la difficulté s’accentue encore… l’objectif est dès lors d’aller le plus haut possible et ainsi de décrocher un score honorable. Les parties peuvent ainsi s’organiser entre amis, avec une manette qui passe de main en main, afin de pouvoir connaître le meilleur participant. L’attente ne devrait pas être bien longue… les parties s’enchaînent relativement rapidement. En revanche, aucun mode véritablement multijoueur n’est disponible.

Avec un peu de dextérité, le joueur parviendra à atteindre, entre les obstacles, quelques bonus pour lui permettre de l’aider dans sa progression. Mais il va tout de même falloir s’accrocher et rester très vigilant ! Ce n’est pas tout… la partie est encore un peu trop simple (ahah) : une barre horizontale remonte progressivement l’écran, la toucher déclenche aussitôt votre Game Over. Ainsi, il est important d’être minutieux sans trop traîner tout de même… !

L’écran affiche en temps réel le nombre d’impulsions conférées, le temps écoulé ainsi que la distance parcourue. Des données plutôt sympas à échanger entre amis afin de comparer les performances de chacun. Bien entendu, le meilleur score est mis en avant…

Relèverez-vous le défi ?

Le premier objectif laisse la part belle au scoring avec un mode survie incisif et avide de précision. Néanmoins, les développeurs ont eu la bonne idée d’adjoindre un second mode de jeu afin de pimenter un peu plus les parties, et ainsi renforcer quelque peu la durée de vie du titre : les défis.

Ces derniers s’articulent autour de niveaux qu’il n’est pas nécessaire de réaliser dans l’ordre. Avant d’entamer l’un d’entre eux, le joueur dispose d’une visibilité sur le tableau à venir, avec notamment l’agencement des obstacles à éviter.

À nouveau, les parties sont rapides et s’enchaînent… il est nécessaire d’être à la fois minutieux et réactif afin de pouvoir réussir chacun des niveaux disponibles. Un bien joli challenge, qu’il est appréciable de savourer sans être dans l’obligation de débloquer tous les stages. Par ailleurs, le visuel de votre cercle lumineux est variable selon le défi… découvrez les tous !

Les données relatives à la partie sont visibles, tout comme dans le mode survie. L’occasion de frimer un peu devant les copains… enfin, si vous êtes vraiment le meilleur, encore faut-il le prouver !

Ce soir, c’est soirée néons !

La patte graphique du titre s’avère être particulièrement axée sur un jeu de balance entre les lumières et les contrastes importants. Le noir occupe une place prédominante, mais il est particulièrement contrebalancé par des obstacles similaires à des néons dans tous leurs états.

L’accompagnement musical suit exactement le même chemin, avec une ambiance rythmée sans pour autant être trop étouffante. La musique accompagne plus qu’elle n’entraîne. Les bruitages, quant à eux, rappellent quelques sonorités électroniques traditionnelles et s’intègrent parfaitement à l’univers.

Poosh XL est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 5 euros environ.

Le saviez-vous ?

Dans les vidéos de veryhandsomebilly, sans doute avez-vous remarqué un drôle de jouet muni d’une sorte de grosse tête de smiley. Ce dernier est en vérité un instrument de musique électronique japonais appelé otamatone. Ludique et franchement adorable, il est aujourd’hui possible de s’en procurer très facilement en France ! En déco, c’est adorable aussi…

Avez-vous retrouvé l’otamatone dissimulé dans le jeu ?

Conclusion 7 /10 Petit jeu d'arcade sans prétention mais qui parvient malgré tout à susciter l'intérêt du joueur par sa bonne jouabilité, ses deux modes de jeu et sa difficulté progressive (plutôt élevée tout de même !), Poosh XL comporte bel et bien tous les ingrédients par satisfaire les amateurs de scoring. S'il n'existe pas de mode multi à proprement parlé, nul doute que la mise en avant des statistiques devrait séduire les joueurs lors d'une soirée entre amis, où chacun peut dès lors tenter d'être le plus fort pour briller aux yeux de tous ! Proposé à un tarif raisonnable et pourvu d'un univers cohérent, si vous n'avez pas peur des défis, en voici un ! LES PLUS Bonne prise en main, facile et instinctive.

Un univers propre et cohérent.

Deux modes de jeu disponibles : l'un consacré à la survie, l'autre aux défis.

Tarif correct. LES MOINS Absence d'un mode multijoueur.

Préparez-vous à pester quelque peu tout de même ! La difficulté reste élevée et peut rebuter certains joueurs.

