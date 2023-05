En plein teasing sur les dernières semaines, le studio NetherRealm Studios vient juste de se faire leak par l’insider billbil-kun qui dévoile que le prochain Mortal Kombat sera un reboot complet du tout premier opus. Il sera même nommé Mortal Kombat 1 et sortira sur toutes les consoles du marché, même la Nintendo Switch. On sait aussi désormais que le jeu aura droit à une édition Premium (109,99$) et un Kollector (249,99$).

Mortal Kombat est une série de jeux vidéo de combat développée par Midway Games. Le premier jeu de la série, Mortal Kombat, a été publié en 1992 pour les salles d’arcade et a ensuite été porté sur plusieurs consoles de jeu. Le jeu est rapidement devenu célèbre pour son gameplay brutal, ses graphismes réalistes et sa violence gore.

Dans le jeu, les joueurs choisissent parmi sept personnages jouables et combattent dans des duels un contre un. Les personnages incluent le célèbre Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade, Kano et Raiden. Chaque personnage a son propre ensemble de mouvements et de combos, ainsi que des capacités spéciales qui peuvent être déclenchées en appuyant sur une combinaison de boutons.

Le jeu a été très bien accueilli par les joueurs pour ses graphismes réalistes et ses animations fluides. Le système de combat était simple, mais efficace, permettant aux joueurs de créer des combos fluides tout en offrant suffisamment de profondeur pour les joueurs plus avancés.

Le jeu était également célèbre pour sa violence gore, qui a déclenché une controverse à l’époque. Les joueurs pouvaient déclencher des coups dévastateurs qui déchiraient la chair de leurs adversaires, révélant des os et des organes. Le jeu a été critiqué pour cette violence graphique, en particulier en raison de sa présence dans les versions console destinées aux enfants.

En dépit de cette controverse, Mortal Kombat est rapidement devenu l’un des jeux les plus populaires de l’ère des salles d’arcade, avec des joueurs faisant la queue pour jouer contre des adversaires de tous niveaux. Le jeu a ensuite été porté sur plusieurs consoles de jeu, y compris la Sega Genesis (Megadrive), la Super Nintendo et la PlayStation.