Aniplex a annoncé une date de sortie définitive pour la nouvelle série animée Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout. Les fans de la franchise, et des anime en général, pourront regarder la série lors de sa sortie le 1er juillet.

Nous avons maintenant une bande-annonce pour Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout et la chanson de l’opening de l’anime a été écrite et composée par Harumaki Gohan. L’anime est produit par Lidenfilms, le studio à l’origine de Tokyo Revengers et Blade of the Immortal.