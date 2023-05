Le légendaire compositeur de musique de jeux vidéo ajoute sa touche à l’inquiétante histoire de Gloria

Bordeaux, France – 16 mai 2023 : Decarnation, le prochain jeu d’horreur du Studio QBD et le premier titre publié par Shiro Unlimited, accueille le légendaire compositeur Akira Yamaoka pour sa bande son. Yamaoka est surtout connu pour son travail sur la série Silent Hill et a composé de la musique pour de nombreux autres jeux, dont The Medium et Lollipop Chainsaw. Le jeu d’horreur narratif sortira sur PC (Steam) et Nintendo Switch le 31 mai.

La collaboration entre Yamaoka et Decarnation permettra au jeu d’inclure des morceaux originaux du compositeur, apportant son style particulier au projet. La musique de Yamaoka est réputée pour ses mélodies envoûtantes et son atmosphère glaçante, ce qui en fait le choix parfait pour composer la bande son du jeu d’horreur Decarnation.

« L’esthétique et l’ambiance de Silent Hill ont joué un rôle crucial dans la création de Decarnation. » déclare Quentin De Beukelaer, directeur créatif de Decarnation. « Ainsi, avoir la possibilité de recevoir l’aide généreuse du talentueux maître Yamaoka-san est un honneur immense. Decarnation intègre des éléments de la culture japonaise, ce qui rend la participation de Yamaoka-san d’autant plus gratifiante. Ses compositions musicales sont un mélange de sons instrumentaux, mécaniques et organiques qui sont vraiment impressionnants. Aux côtés de notre compositeur principal, Corentin Brasart, nous ne nous lassons jamais d’écouter les créations de Yamaoka-san. Même près de 25 ans après le premier jeu Silent Hill, Yamaoka-san continue de régner en maître en tant que génie créatif. »

Inspiré par des jeux d’aventure-horreur emblématiques en 2D, des films cultes de David Lynch et des mangas de Junji Ito, Decarnation est un jeu d’horreur narratif qui propose un gracieux mélange de plus de quinze types de gameplay différents, chacun adapté à la situation et à l’état d’esprit du personnage principal. Le jeu promet de livrer une atmosphère effrayante avec son histoire immersive et ses superbes graphismes en pixel art. La musique de Yamaoka ajoutera une couche supplémentaire de tension et de peur au jeu, en faisant une expérience encore plus intense et mémorable pour les joueurs.

“Je suis ravi d’avoir pu participer au développement de Decarnation qui tire ses inspirations d’œuvres qui me sont extrêmement chères, comme « La Bête Aveugle » de Edogawa Rampo.” déclare Akira Yamaoka. “C’est un de mes romans préférés, et il m’a inspiré nombre de mes créations personnelles. Dans de nombreux aspects, Decarnation m’évoque cette œuvre, et j’ai développé un lien spécial avec ce jeu. J’espère sincèrement que les joueurs l’apprécieront autant que moi !”

En plus du célèbre compositeur, le vidéaste français Alt 236, bien connu des amateurs d’horreur et d’étrange, apportera également sa contribution en signant 2 morceaux originaux qui plongeront les joueurs dans son univers terrifiant.

Decarnation sortira simultanément sur PC via Steam et Nintendo Switch le 31 mai pour 14,99 €, les fans de jeux d’horreur et de la musique de Yamaoka peuvent tous s’attendre à vivre le mélange unique de terreur et de beauté que cette collaboration promet de livrer.