Comme outre-Manche (voir ici), la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est un carton complet.

D’après les données rapportées par Oscar Lemaire (ici), on parle d’environ 500 000 ventes physiques pour Zelda : Tears of the Kingdom vendus en France pour sa première semaine (deux jours, vendredi et samedi). Et ce, sans les ventes sur l’eShop, uniquement en version physique donc (mais collector inclus).

C’est un démarrage nettement supérieur à celui du dernier Pokémon Écarlate & Violet (approximativement 360.000, toujours sans démat). C’est plus que le lancement de Red Dead Redemption II ou des derniers FIFA.