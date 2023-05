Annoncé par Optimum le 7 mai dernier, The Super Mario Bros. Movie sera disponible en achat numérique à partir du 16 mai 2023, demain, comme vient de l’annoncer Universal Home Pictures. Le film peut être visionné sur les toutes les plateformes numériques aux États-Unis où vous pouvez acheter ou louer des films de Universal Pictures Home Entertainment (dont Optimum, mais aussi d’autres connues sur le territoire de l’oncle Sam).

La sortie demain semble peu probable pour nous, Français. On surveillera de ce fait la sortie sur d’autres plateformes ou la viabilité de prendre le film via un VPN. De plus, le film est encore disponible au cinéma, et la « chronologie des médias » sera appliquée.

Restez donc à l’écoute, car d’autres annonces concernant le moment et le service où vous pourrez accéder aux versions numériques du film ne manqueront pas d’arriver bientôt.

Rappel de la chronologie des médias en France depuis 2022:

Fenêtre de diffusion Nouvelle chronologie Ancienne chronologie Vente et location (DVD, VOD, Blu-ray) 4 mois 4 mois Canal+, OCS 6 mois 8 mois Netflix 15 mois 36 mois Amazon Prime, Disney+ 17 mois 36 mois Chaînes gratuites (TF1, France 2, M6, Arte…) 22 mois 30 mois

D’après les derniers chiffres du box-office, Super Mario Bros. Movie est désormais le quatrième film d’animation le plus rentable de tous les temps. Il a repris cette place aux Minions.

Le film Super Mario Bros. a rapporté 536 millions de dollars dans le pays. Au total, il a récolté 1,21 million de dollars. Au cours des cinq premiers jours, le film a rapporté 204,6 millions de dollars aux États-Unis et 377,2 millions de dollars dans le monde. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que le total des recettes atteigne 500 millions de dollars et que le film devienne la plus grande adaptation de jeu vidéo de tous les temps. Il a officiellement franchi la barre du milliard de dollars il y a quelques semaines.