Annoncé lors du Nintendo Direct Indies de Novembre 2022, pour une sortie à la fin du mois, WrestleQuest, le RPG de catch est finalement reporté à l’été 2023 (c’est dans pas très longtemps.) Nous apprenons l’information via un tweet de MegaCatStudios, le développeur du jeu, dont nous vous proposons la traduction ici:

Nous avons hâte que vous tous vous lanciez enfin et exploriez WrestleQuest. Après quatre années de travail, plus de 200 000 mots, de nombreuses powerbomb pour régler les différends et des litres d’huile pour bébé, nous en sommes à la dernière phase du développement.

Les Wrestle-cats n’ont pas chômé, organisant plusieurs groupes de discussion et recueillant des heures de retours sur les tests du jeu pour donner à la version finale son propre style. Le temps supplémentaire nous a permis de réaliser ce que nous voulions à l’origine et d’ajouter des nouvelles fonctionnalités et de les améliorer, comme une interface utilisateur entièrement refaite, des options d’accessibilité, une carte du monde entièrement mise à jour, des visuels améliorés, plus de sueur et un meilleur équilibrage du jeu. Préparez-vous à plus de 50 heures de contenu, c’est quelque chose dont nous sommes incroyablement fiers et nous sommes impatients de partager WrestleQuest avec le monde.

Bien que nous ayons fait notre possible pour proposer la meilleure version du jeu sur tous les supports pour fin mai 2023, nous avons également conclu un nouveau partenariat très excitant. Malheureusement, cela a également entraîné certains problèmes indépendants de notre volonté. Ainsi, nous voulions fournir des informations à tous ceux qui ne cessent de nous soutenir.

Après des discussions avec Skybound, nous avons convenu de décaler le lancement du jeu à cet été. Nous prévoyons d’annoncer la nouvelle date officielle définitive plus tard ce mois-ci. Bien que nous soyons déçus de ne pas pouvoir partager WrestleQuest avec vous plus tôt, comme nous l’avions espéré, nous sommes persuadés que c’est le bon choix pour les joueurs et pour les litres de sueur que nous avons versées dans la réalisation du meilleur jeu que nous ayons jamais fait. Nous sommes impatients de vous le faire découvrir.