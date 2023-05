Les jeux rétros disponibles ont une saveur bien particulière, avec un univers visuel et sonore très typique, qu’il est souvent plaisant de retrouver pour toutes celles et ceux qui ont grandi avec cet amour du jeu vidéo. Certains développeurs souhaitent redonner un nouveau souffle à ce type de jeux, habituellement très difficiles et punitifs, des critères plutôt rares de nos jours. Murtop tente de se faire une petite place dans la brèche du rétro, en reprenant deux types de jeux traditionnels afin de les unir dans un seul et même titre original et rigoureux. Une belle découverte à venir ?

Développé par hiulit et édité par Flynn’s Arcade, Murtop tente le tour de force d’unir en son sein deux colosses ancestraux : Digger et Bomberman. Difficile d’imaginer un tel mariage… et pourtant ! Il va falloir prendre en considération les deux stratégies inhérentes aux deux titres pour maîtriser Murtop, qui ne manque pas d’exigence de prime abord, mais qui se montre clément malgré tout.

Pas touche à mes carottes !

Dans la peau d’un petit lapin blanc, bien courageux, et capable de la prouesse physiologique de concevoir des bombes via son popotin, le joueur est invité à parcourir les niveaux de Murtop dans un seul et unique objectif : collecter un maximum de points afin d’être au sommet du prodigieux tableau récapitulatif des scores.

Pour y parvenir, plusieurs stratégies peuvent être mises en place, mais il convient dans tous les cas d’anéantir les ennemis présents. Des ennemis qui seront assez collants, voire carrément coriaces… mais qui fort heureusement, ne seront pas d’une grande intelligence (pour ne pas dire franchement « neuneus ». Dans un premier temps, la confrontation portera sur des « chaser », des sortes de petits mineurs qui deviennent fous lorsqu’ils voient le lapin blanc, jusqu’à le poursuivre vigoureusement comme désormais possédés. D’autres ennemis sont à découvrir, comme des bestioles de mauvais poils qui balancent des cailloux sur vous, ou encore des taupes binoclardes qui cette fois-ci prennent un malin plaisir à déambuler à la surface et à balancer de grosses pierres dans les dédales de votre terrier dans l’espoir de vous écrabouiller. Malheureusement, peu d’ennemis sont à prévoir et la redondance frappe rapidement…

Votre terrier est votre terrain de jeu, de chasse, et de collectes de carottes. Lapinou est capable de creuser à loisir le sol afin d’atteindre ses ennemis. Puis, par la simple pression du bouton Y, pouf ! Une bombe qui lui sort du culcul. Une petite latence est à souligner entre la pression du bouton Y et l’apparition de la bombe… quelques secondes qui peuvent mettre la vie de lapinou en danger si vous n’y prenez pas garde. L’explosion de la bombe est en revanche très rapide : il va falloir vous carapater en vitesse pour ne pas être anéanti. La bombe explose aussi bien verticalement qu’horizontalement ne laissant guère d’autre choix au joueur que de s’éclipser dans un tunnel un peu à l’écart. Les ennemis, en revanche, seront grillés sur place ! Un dernier paramètre à prendre en compte : votre environnement. En sus des pièges que vous tendez à vous-même avec les dizaines de bombes qui s’extirpent de votre adorable petit corps aux grandes oreilles, il convient de rester vigilant quant à tout ce qui vous entoure… il serait regrettable de mourir bêtement sous un rocher parce que vous avez eu l’audace de creuser juste en dessous et d’y rester ! Par contre, ces mêmes rochers sont parfaits pour écrabouiller les ennemis !

Au fil de la progression dans Murtop, le rythme s’accélère, et les ennemis deviennent de plus en plus nombreux. Néanmoins, cette montée en puissance de la difficulté n’est pas linéaire pour autant et se déploie plutôt sur une panoplie de 5 niveaux avant de redevenir un peu plus accessible… puis à nouveau plus rude. Un niveau bonus s’intercale entre chacune de ces séquences et permet au joueur de cumuler un maximum de points tandis que de nombreuses carottes dégringolent du ciel à des vitesses distinctes, mais aussi de dangereux rochers à un rythme tout aussi irrégulier. Bien entendu, ce sont les carottes qu’il faut attraper… pas les rochers !

Difficulté… et bienveillance

Les premières minutes de jeu seront probablement… chaotiques. Les ennemis ne vous feront pas de cadeau et il convient de cumuler quelques parties afin de se sentir pleinement à l’aise avec l’ensemble des petites mécaniques de jeu. Le placement des nombreuses bombes doit être réfléchi en amont et lapinou doit obligatoirement se placer au bon endroit pour ne pas mourir avec ses ennemis. Soyez rassurés… après quelques tentatives, tout devient plus fluide et le plaisir de jeu arrive à son tour.

Néanmoins, la difficulté reste belle et bien présente et pourrait refouler quelques joueurs sur le banc de touche, non habitués à un tel level. Pour pallier à ce désagrément bien compréhensible, les développeurs ont eu la belle idée d’inclure dans leur titre un système de « Continue » et de jetons disponibles sans restriction afin de pouvoir poursuivre la progression. Les joueurs les plus aguerris pourront dès lors faire abstraction de cette aide importante, tandis que les plus timides seront ravis de pouvoir poursuivre leur partie.

Ce principe souligne particulièrement la volonté des développeurs de conférer un aspect très rétro à leur titre… et nous ne pouvons qu’apprécier de tels efforts.

Bienvenue dans les années 80

Dès son ouverture, Murtop rend hommage au plaisir de jeu qu’il était possible de ressentir sur les bornes d’arcade. Graphisme, son, ambiance… tout y est, avec une belle cohérence, sans fausse note. Les joueurs les plus curieux aimeront fouiner le menu des options et découvriront dès lors une foule de petites personnalisations à donner au jeu, aussi bien dans les couleurs, que dans l’inclinaison du jeu, ou encore dans la possibilité d’ajouter un décor de part et d’autre de l’écran de jeu.

Le principe est poussé à son paroxysme avec l’ajout de « Press – to insert coin » qui ne peut que faire écho à toutes ces pièces que les joueurs ont pu laisser, jadis, dans leurs bornes d’arcades favorites ! Une petite mise en scène mignonne, et nettement plus rétro qu’un simple « Start ». Il en est de même pour la présentation de chacun des niveaux, avec lapinou et tous ses petits ennemis à ses trousses… tout cela nous rappelle sans mal l’univers de Pac-Man et sa présentation bien similaire.

Bien entendu, qui dit rétro, dit omniprésence de pixels. Pourtant, le rendu s’avère réussi, avec beaucoup de couleurs. Les bombes explosent de partout et accentuent la musique complètement déglinguée du titre. Murtop n’est peut-être pas à mettre entre les mains de personnes souffrant d’épilepsie… !

Néanmoins, derrière toutes ces notes plutôt honorifiques, Murtop tourne rapidement sur lui-même… Si nous avons déjà abordé le manque de renouvellement des ennemis, il en est de même pour les environnements, jusqu’à donner l’impression au joueur qu’il recommence inlassablement les mêmes niveaux… pas bien agréable tout ça ! Quel dommage, le manque de renouvellement général est incontestablement le plus gros défaut du titre !

Murtop est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 5 euros environ.

Le saviez-vous ?

Digger est sorti sur PC en 1983. Véritable référence, le joueur devait alors prendre un main une sorte de petite machine capable de creuser le sol à la recherche de diamants. Les ennemis jonchaient les souterrains et pouvaient être anéantis grâce à des sacs d’or, mais aussi à l’aide d’un canon.

Conclusion 6.5 /10 Murtop est parvenu à nous séduire avec son univers particulièrement ancré dans celui des bornes d'arcades, aussi bien dans son mode de jeu, que dans ses graphismes et dans son univers sonore typique, sans oublier sa difficulté frappante lors des premières minutes (après, cela devient nettement plus accessible... puisque redondant !). Les développeurs ont eu la bienveillance d'inclure au sein du titre un principe de « Continue » qui permet de reprendre aussitôt sa progression. Le plaisir de jeu devient dès lors réel mais se retrouve rapidement pénalisé par le manque omniprésent de renouvellement du titre avec l'impression de recommencer encore et encore les mêmes niveaux malgré l’opulence de ces derniers. À consommer à petite dose afin de ne pas être dégouté ! LES PLUS Une très bonne réalisation générale, ancrée dans le rétro, qui parvient à rendre hommage au plaisir de jeu inhérent aux bornes d'arcades.

Une très bonne réalisation générale, ancrée dans le rétro, qui parvient à rendre hommage au plaisir de jeu inhérent aux bornes d'arcades. Des stages bonus intercalés entre les niveaux pour faire une petite pause.

Des stages bonus intercalés entre les niveaux pour faire une petite pause. Présence de « Continue » afin de poursuivre sa progression dans le titre.

Présence de « Continue » afin de poursuivre sa progression dans le titre. Petit prix.

Petit prix. De nombreux niveaux... LES MOINS … mais une grande redondance des environnements, des ennemis... avec une impression de déjà-vu frustrante qui s'installe au fil de la progression dans le titre.

… mais une grande redondance des environnements, des ennemis... avec une impression de déjà-vu frustrante qui s'installe au fil de la progression dans le titre. Un temps de latence est présent alors que lapinou fabrique sa petite bombe par le popotin... le joueur doit rester vigilant à ne pas se faire rattraper par les ennemis ! Détail de la note Graphismes (rétros) 0

Univers sonore (rétro) 0

Jouabilité 0

Renouvellement 0

Tarif 0

Fun et addictif 0