Farm Slider est un jeu de casse-tête sorti sur Nintendo Switch le 14 avril 2023. Il est disponible en français sur le Nintendo eShop au prix de 4,99€.

L’environnement de la ferme

Qui n’a jamais rêver d’une vie à la campagne dans un cadre bucolique entouré de champs à perte de vue et en ayant pour seules nuisances sonores que les bruits de la nature ? Farm slider vous invite à venir faire preuve de logique et de réflexion dans ce cadre.

Le jeu se présente donc sous forme d’énigmes dans un environnement campagnard. Vous allez devoir restituer des paysages visuellement sympathiques mêlant baisements fermiers : étables, maisons diverses et variées et champs de fleurs ou de blé, enclos d’animaux, panneaux solaires et autres champs parsemés d’éoliennes.

Le principe et les mécaniques du « taquin »

Qui n’a jamais connu au cours de son enfance ce célèbre jeu de casse-tête dont il suffit de déplacer les différentes cases pour réussir à reformer une image ? L’inconvénient étant que lorsque l’on a compris le principe et que le casse-tête a été résolu il perd tout son intérêt.

Farm slider propose de remédier à ce souci en proposant pas moins de 48 niveaux différents tout en reprenant les mécaniques de ce célèbre jeu. Vous allez devoir faire glisser les différentes cases afin de reformer les différents paysages proposés.

Ceux-ci sont de difficulté et de grandeurs croissantes. Il y a parfois des subtilités d’agacements dans les cases qui rendent les échanges de place de pièces plus délicats que d’autres.

Le paysage de référence est proposé en nuances de gris/bleu tandis que l’image que vous reformez est proposée en couleurs. Il vous faudra alors faire preuve de logique et de patience pour venir à bout de tous les casse-têtes.

Une maniabilité hasardeuse et une musique lassante

Le jeu est visuellement agréable : il est notamment très coloré. Cependant, l’interface un peu minimaliste avec uniquement le rappel des boutons servant à résoudre les énigmes et les puzzles en question pourra rebuter les personnes qui aiment les beaux graphismes et les jeux bien travaillés visuellement. Cela fait tout de même le job pour un jeu de ce genre.

Farm Slider ne peut se jouer qu’à la manette et il est parfois compliqué de réussir à sélectionner la case que l’on souhaite. Nous regretterons l’absence de l’utilisation de l’écran tactile en mode portable qui aurait pu s’avérer fort appréciable.

Sur télévision le jeu est bien clair alors que les puzzles sont plus petits en version portable mais ils sont visuellement abordables et agréables à parcourir.

De plus, il est accompagné d’une musique qui peut devenir lassante au fur et à mesure de notre progression car elle est identique et donc très répétitive tout du long. Elle peut même à la longue parasiter nos réflexions sur les différents puzzles. Il est cependant possible de la désactiver pour ceux qui souhaiteraient être calme afin de pouvoir réfléchir tranquillement. Il sera accompagné d’un son de glissements des cases qui pourra lui aussi être désactivé à la demande dans le menu pause.

Le jeu est totalement en français ce qui est appréciable même si à part dans les menus, il n’y a pas de texte à lire.

Il faudra prendre en compte le fait que notre progression ne se sauvegarde que lorsque l’on a validé un puzzle. Si nous devons arrêter en cours de route, il vaut mieux laisser la console en pause plutôt que de quitter le puzzle et de voir notre progression disparaitre.

A noter aussi que le jeu ne présente pas une grande durée de vie. En effet, son contenu pourra vous tenir environ 4-5 heures en fonction de votre habileté à résoudre les casse-têtes présents dans le jeu. Ce temps pourra se trouver raccourci si vous êtes très efficaces.

Conclusion 4.5 /10 Farm slider est un jeu sympathique reprenant les mécaniques du jeu du « taquin ». Il propose une bonne panoplie de niveau pour une durée de vie correcte compte tenu du prix auquel il est proposé sur le Nintendo eShop. LES PLUS En français

En français Mécanique de jeu originale

Mécanique de jeu originale Graphiquement agréable LES MOINS Pas de choix entre reprendre le puzzle en cours ou le reprendre à zéro

Pas de choix entre reprendre le puzzle en cours ou le reprendre à zéro Une maniabilité un peu hasardeuse

Une maniabilité un peu hasardeuse Une musique qui peut lasser avec le temps Détail de la note Originalité 0

Gameplay 0

Maniabilité 0

Durée de vie 0