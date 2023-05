Tales of Shinobi Fantasy Magic Anime World Fight RPG Simulatorn, avec un nom comme ça, on s’attend forcement à un grand jeu. Cette recherche absolue du titre qui cochera le plus de cases possibles dans le moteur de recherche de l’eShop cache forcement un titre inoubliable.

Souvent en promotion à moins d’1€, avec des images plutôt aguicheuses, on sait quand on craque pour ce jeu qu’on va forcément se faire avoir. Mais là, la manière est digne du plus gros salop de tous les temps.

Une fois le jeu en main, on se rend compte que les images d’illustrations de l’eShop sont très trompeuses, à la limite du vol. On tombe sur un jeu construit sur un moteur tout fait, avec des environnements « test » qui servent juste normalement à la démo du moteur et qui ne sont en aucun cas prévu pour un jeu définitif.

La musique, aussi inaudible soit-elle, bugge dès les premiers déplacements. Ces mêmes déplacements qui sont plutôt fluides, tellement qu’ils en sont presque injouables en sprint.

Après un petit scénario aussi nul qui minable, on avance dans un village moche pour ce TP dans un château qui l’est tout autant. Et paf, le piège se referme, on a affaire ici à un jeu qui nous enferme dans une zone avec des vagues d’ennemis.

À vrai dire, je suis incapable de vous dire si ce jeu propose plus ! Car dès la première vague, avec un ennemi, on se rend compte que le jeu est injouable, les coups partant dans tous les sens sauf le bon, les hitboxes sont foirées et les pouvoirs annoncés pas débloqués. Pour tuer ce gobelin, il faut lui mettre 14 coups, donc avoir 14 fois une chance random, de suite, sans que le gobelin vous touche lui, car il vous tue en deux coups. Autant, vous dire que c’est presque impossible. Et surprise, si vous avez de la chance, une deuxième vague vient réduire vos espoirs avec un nombre fou de deux gobelins, toujours aussi buggés, qui logiquement vont vous tuer.

Conclusion 1 /10 Que dire de plus, Tales of Shinobi Fantasy Magic Anime World Fight RPG Simulatorn est l’une des plus grosses arnaques de l’eShop, et je peux vous dire qu’on en a vues beaucoup des bouses dans le genre, mais je pense qu’on atteint ici le pire de ce que peuvent offrir les coins sombres de l’eShop, à fuir sans regret. LES PLUS On découvre vite que le jeu est injouable

On découvre vite que le jeu est injouable Le titre du jeu hillarant LES MOINS L’existence même de ce jeu est une insulte au JV Détail de la note Graphismes 0

Animations 0

Optimisation 0

Bande-son 0

Fun 0

Jouabilité 0