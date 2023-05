ENFIN une cartouche à enfin sortie le bout de son nez, sachez qu’une cartouche officielle n’avait jamais été obtenu auparavant.

Pour ceux qui ne connaissent, l’événement Nintendo Space World 1997 était un salon où Nintendo voulait montrer ses nouvelles consoles et ses nouveaux jeux à travers des prototypes et des démos de vos licences Nintendo préféré. L’évènement à fait ses débuts en 1989 et la dernière édition sera en août 2001, il était uniquement au Japon et son emplacement se trouvait au Makuhari Messe de Chiba à Tokyo.

S’il a été arrêté, c’est parce que Nintendo souhaitait faire des salons à plus grande échelle. Beaucoup de cartouches se trouvent on ne sait où dont des jeux qui n’ont jamais vu le jour et des versions prototype comme Mother 3 pour N64 (jamais sorti sur Nintendo 64) ou Zelda : ocarina of Time (prototype)

La démo avait déjà été obtenu par un autre moyen puisque Forest of Illusions (un groupe qui cherche à obtenir des informations et des cartouches de démo perdue ou de jeu jamais sorti) avait obtenu une cartouche Prototype de F-Zero X et elle contenait cette fameuse démo de Zelda Nintendo Space World de 1997.

Après l’information est fraîche et peut-être que la cartouche n’a pas révélé tous ses secrets et que cette dernière est une version différente, mais seul le détenteur (Tim stamper) pourra fournir les informations ou une potentielle rom sur le jeu.