Après trois ans d’absence sur la Nintendo Switch et un opus assez moyen (lire le test ici), la licence Farming Simulator est de retour sur la console nippone ! Elle est connue notamment pour être l’une des seules licences de simulation fermière à proposer une ligue e-sport. C’est donc avec une certaine curiosité que nous accueillons Farming Simulator 23: Nintendo Switch™ Edition. Que nous vaut donc le jeu des suisses de GIANTS Software, disponible le 23 mai 2023 à quarante-cinq euros ?

Avant de commencer, nous précisons que nous avons testé Farming Simulator 23: Nintendo Switch™ Edition en 1.1.0.0. Un patch est normalement prévu à sa sortie pour corriger les bugs que nous avons vus et pour rajouter des tutoriels. Nous modifierons notre test en fonction de ce patch.

Un jeu au contenu massif…

Si vous aussi vous avez des craintes quand vous lisez la mention « Nintendo Switch Edition » dans le titre d’un jeu, sachez que vos peurs sont justifiées. Farming Simulator 23: Nintendo Switch™ Edition n’est qu’un portage bien moins qualitatif de Farming Simulator 22.

Reprenons depuis le début. L’univers fermier est un terrain fertile pour les développeurs. C’est un univers parfait pour la détente et très apprécié par les joueurs Il est toujours sympathique de s’occuper de son champ de blé tout en veillent sur des animaux tout mignons.

Farming Simulator 23: Nintendo Switch™ Edition n’est pas comme un Stardew Valley. Il nous propose une expérience bien plus réaliste où nous conduisons de grosses machines agricoles. Nous labourons, nous semons et nous récoltons afin de vendre notre production. Nous pouvons aussi avoir des animaux, transformer nos récoltes, etc. Les possibilités sont multiples et vraiment très nombreuses dans le jeu.

La plupart du gameplay se passe dans un véhicule. Vous irez à droite pour préparer un champ, à gauche pour vendre une production, encore plus loin pour récupérer votre dernier achat, et il vous faudra même un véhicule pour récupérer vos œufs frais. Si vous êtes allergiques à la conduite, alors ce jeu n’est clairement pas fait pour vous.

Chaque tâche nécessite une bonne dizaine de minutes pour être réalisée convenablement. Le gameplay devient répétitif, mais fort heureusement, nous pouvons assigner les tâches les plus rébarbatives à l’I.A. D’autres tâches qui pourraient être ennuyantes, comme la recharge de l’essence est elle aussi automatisée.

Dans les faits, à l’heure actuelle, et nous espérons sincèrement que le patch résoudra ce problème, l’I.A. est une calamité. Elle n’a pas d’intelligence propre. Elle est au premier obstacle qui se présente sur sa route. Elle est même incapable de faire une marche arrière face à un mur. Nous devons en permanence vérifier le travail de l’I.A., qui fait ses actions de façon peu ergonomique.

Nous pouvons dormir mais ce mode ne sert actuellement pas à grand-chose. En partant dormir, l’I.A. s’arrête aussi. Il vous faudra donc rester sur le jeu en attendant qu’elle termine son travail. L’I.A. est pour l’instant uniquement utile si vous lui demandez le strict minimum.

… Mais qui n’est qu’un portage bâclé vendu à un prix bien plus élevé que sur les autres versions

La licence Farming Simulator repose sur un principe de totale liberté. Il n’y a pas d’objectif et nous pouvons gagner de l’argent comme nous le souhaitons. Que ce soit par le travail des champs, avec les animaux, ou alors sur toutes les chaînes de production, vous pouvez vraiment choisir comment vous voulez jouer. Si cette idée nous surprend au début, nous l’acceptons finalement assez facilement, car après tout, n’est-ce pas le principe même de Minecraft ?

Cependant, a contrario du célèbre jeu créé par Molang, Farming Simulator 23: Nintendo Switch™ Edition est un jeu très difficile d’accès qui va laisser beaucoup de joueurs de côté. En effet, il n’y a à l’heure actuelle que très peu de tutoriels sur le jeu, et nous nous retrouvons très souvent perdus sans savoir ce qu’il faut faire.

Autant nous ne sommes pas effrayés par la difficulté, autant il est frustrant de ne pas avoir les clés pour comprendre le jeu. Le joueur novice va lui aussi très rapidement lâché l’affaire, car il ne saura pas quoi faire. Le glossaire mériterait un vrai travail de fond pour que les joueurs les plus motivés puissent savoir où aller et quoi faire. C’est vraiment dommage, car même si le jeu est exigeant, il ne permet pas aux joueurs les plus hardis de percer ses mystères.

De plus, cette version sur Nintendo Switch est une version de Farming Simulator 22 au rabais (le jeu est déjà disponible sur toutes les autres consoles) avec des graphismes pas très agréables. Le jeu propose moins de choses que les autres versions, et l’absence du multijoueur est préjudiciable.

Il est donc difficile de juger le contenu du jeu. Il est certes conséquent et le jeu promet des heures et des heures d’agriculture et bien plus encore pour ceux qui n’ont pas peur de conduire toute la journée. Cependant, est-ce vraiment une bonne affaire d’acheter ce jeu sur la Nintendo Switch pour quarante-cinq euros alors qu’il n’est qu’une version de moyenne qualité d’un jeu disponible pour trente euros sur PC ? Le seul argument qui pourrait vous convaincre est l’aspect portable de la console, et encore, la version mobile qui sort en même temps semble à peu près identique à celle sur Nintendo Switch.

La bande-son est sympathique et permet de passer le temps, même si elle n’est pas exceptionnelle. Le jeu est intégralement traduit en français.

Conclusion 6 /10 Farming Simulator 23: Nintendo Switch™ Edition est un portage au rabais de Farming Simulator 22. Le jeu propose certes du contenu, mais les graphismes sont et avec des graphismes pixelisés qui piquent aux yeux. Le jeu est très peu accessible. Cependant, malgré tout, le contenu du jeu reste important.

