Une petite news toute fraîche pour vous informer qu’une mise à jour de la Nintendo 3DS est disponible.

Oui, la console n’est pas morte pour le moment. Cette dernière fera passer le firmware de la machine en version 1.16.0-50U. Aucune information précise sur ce nouveau firmware, on sait juste pour le moment que cette MAJ améliore la stabilité de la console et l’expérience de l’utilisateur. Il y a de fortes chances qu’elle bouche certaines failles de sécurité et lutte contre le piratage.

De toute façon, avec la Nintendo Switch disponible depuis 6 ans, il ne faudra plus s’attendre à de grosses mises à jour pour la console, c’est déjà étrange d’en avoir encore aujourd’hui.