Weird West est sorti pour la première fois en mars 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam. Il s’agit d’un RPG d’action des cocréateurs de Dishonored et Prey. Les rumeurs avaient annoncé le jeu un peu en avance, Amazon fini le boulot. Bien que toujours pas annoncé par l’éditeur, les précommandes aux USA ont commencé pour Weird West: Definitive Edition sur Nintendo Switch avec une date de sortie fixée au 22 septembre 2023.En plus de l’eShop, il y aura une version physique standard et une version de luxe, cette dernière comprenant un livre d’art, une boîte spéciale et un coupon pour la bande-son (voir plus bas).

Découvrez un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les As de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques. Laissez-vous dériver dans ce territoire impitoyable et découvrez les origines mystérieuses d’un groupe de héros hors du commun. Dans Weird West, vos décisions sont cruciales : chaque voyage accompli est unique et chacune de vos actions construit une histoire qui vous est propre, tandis que le monde qui vous entoure réagit à vos choix. Formez un groupe avec d’autres personnages ou enfoncez-vous seul dans le Weird West, sauvage et hostile. Domptez la légende. Devenez la légende.

Bienvenue dans le Weird West. Découvrez un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les as de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques qui ont chacun des désirs et des buts différents.

Découvrez un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les as de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques qui ont chacun des désirs et des buts différents. Des trajectoires entremêlées. Découvrez un univers unique à travers les destins croisés de différents personnages. Le joueur passe d’un personnage à l’autre, mais toute l’intrigue converge dans le chapitre final.

Découvrez un univers unique à travers les destins croisés de différents personnages. Le joueur passe d’un personnage à l’autre, mais toute l’intrigue converge dans le chapitre final. Une expérience de jeu sur mesure. Chaque session de jeu est unique, car le jeu définit l’histoire via les actions du joueur et ses choix précédents, afin d’offrir une intrigue passionnante et haletante.

Chaque session de jeu est unique, car le jeu définit l’histoire via les actions du joueur et ses choix précédents, afin d’offrir une intrigue passionnante et haletante. Une simulation immersive. Weird West propose plusieurs manières d’approcher le jeu. Ce monde bac à sable prend en compte de nombreux facteurs. Les personnages, les factions et même les lieux sont sensibles aux décisions du joueur.