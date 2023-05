Avez-vous déjà entendu parler de Samba de Amigo ? Le jeu de rythme de SEGA, originellement sorti sur arcade en 1999 et adapté sur Dreamcast en 2000, connut un remake sur Wii en 2008. Le principe était simple : nous avions à agiter nos télécommandes Wii comme des maracas afin d’obtenir le meilleur score.

La licence, laissée de côté depuis plus de quinze ans, s’apprête enfin à faire son retour avec un nouvel opus nommé Samba de Amigo : Party Central ! Et cela tombe bien, nous avons pu mettre la main sur le jeu pendant plus d’une heure.

Dans ce nouvel opus, le concept est toujours aussi simple et intuitif. Nous devons secouer en rythme nos Joy-Con dans six directions différentes afin de faire le maximum de points. Nous devons aussi faire des poses et des mouvements bien précis. Pour pimenter les parties, nous récupérons des mutateurs temporaires qui viendront corser l’aventure, comme celui qui ralentit le tempo de la musique. Nous avons face à nous un party game idéal pour s’amuser en soirée avec sa famille et ses amis. Même avec des inconnus, nous avons passé un très bon moment à tester le jeu.

Le jeu peut aussi être utilisé avec une Nintendo Switch Lite, même si le gameplay devient bien moins intuitif. Il est beaucoup moins amusant de déplacer un joystick en rythme que d’agiter ses manettes dans tous les sens.

Pendant cette bonne heure, nous avons pu voir une grosse partie du contenu que le jeu propose. Samba de Amigo: Party Central dispose de quarante chansons, qui, contrairement au premier opus, sont beaucoup plus orientées pop. Nous avons certes encore quelques titres très « latino », mais nous retrouvons majoritairement des titres d’artistes mondialement connus comme Miley Cyrus, Ariana Grande ou encore Jessie J, et certains de ces titres sont déjà connus des habitués de Just Dance comme Sucker des Jonas Brothers.

Cette playlist a le mérite d’élargir le public de Samba de Amigo: Party Central mais pourra frustrer les fans de la première heure. Il y a aussi quelques chansons des années 80 pour les plus âgés de la famille.

Nous avons pu aussi apercevoir les modes de jeu qui seront proposés. Outre un mode histoire assez léger à la manière de Guitar Hero, et un autre où nous nous battons contre l’I.A. pour des « likes », le jeu de SEGA est avant tout orienté vers le multijoueur, qu’il soit local ou online.

Il y a des modes classiques où nous pouvons nous affronter en versus jusqu’à deux en local et quatre en ligne, mais aussi des modes un peu moins conventionnels comme « Love Checker », le test de compatibilité, où il faudra atteindre une parfaite synchronisation avec son coéquipier, ou encore un mode « Show Down » où le perdant recevra un gage.

Il y aussi une sorte de battle royal que nous n’avons pas pu tester qui se déroule en ligne avec huit joueurs et des I.A. Dans ce mode qui se déroule en trois manches, les moins performants se font éliminer jusqu’à la finale.

Samba de Amigo: Party Central apparaît comme un concurrent crédible de Just Dance, dont les chiffres de vente sont jugés insuffisants par Ubisoft. Nous attendons avec impatience de voir comment le mode online sera géré, notamment vis-à-vis de l’I.A. et de la qualité des serveurs. Nous ne savons pas non plus encore s’il sera possible de jouer avec ses amis via Internet.

Samba de Amigo: Party Central sort le 29 août 2023 pour une quarantaine de dollars. Le jeu sera textuellement entièrement traduit en français. Il aura trois DLCs payants qui compléteront la playlist.

Liste des chansons annoncées :

« Break Free (feat. Zedd) » – Ariana Grande

« I Really Like You » – Carly Rae Jepsen

« Payback (feat. Icona Pop) » – Cheat Codes

« Let You Go (feat. Kareen Lomax) » – Diplo & TSHA

« I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended) » – Gloria Gaynor

« I Love It » – Icona Pop

« Centerfold » – J. Geils Band

« Bang Bang » – Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj

« Sucker » – Jonas Brothers

« TiK ToK » – Kesha

« Panama » – Matteo

« Plastic Hearts » – Miley Cyrus

« Celebrate » – Pitbull

« The Cup of Life (La Copa de la Vida) » – Ricky Martin

« XS » – Rina Sawayama

« Bom Bom » – Sam and the Womp

« Azukita » – Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz et Elvis Crespo

« Macarena (Cover) »

« Fugue (classique) »

« La Bamba (Cover) »

Informations du jeu :

Titre : Samba de Amigo: Party Central

Plateforme : Nintendo Switch

Genre : Jeu de rythme

Date de sortie : 29 août 2023

Joueurs : 1-2 (local), 2-8 (en ligne)

Langues :

Texte : anglais, français, italien, allemand, espagnol, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié, coréen.

Voix : anglais.

Prix : Standard : 39,99€, Deluxe : 49,99€