C’est un nouveau coup de pelle sur la tombe de la Wii U aujourd’hui, Nintendo ayant annoncé que la société mettrait bientôt fin aux réparations de la console au Japon.

Dans un article publié sur le site officiel, il est indiqué que les demandes de réparation ne seront plus acceptées. Cela s’applique à la console principale ainsi qu’aux accessoires. Les composants nécessaires aux réparations étant épuisés, il devient difficile de réparer les appareils liés à la Wii U. Nintendo n’a pas publié de date de fin officielle, mais se base simplement sur l’épuisement du stock de pièces détachées.

Nintendo déclare qu’il mettra fin aux réparations de la console et des accessoires en même temps, à moins qu’il n’y ait plus de pièces pour ces derniers en premier. Il est conseillé aux propriétaires de consoles qui envisagent de demander une réparation de le faire dès que possible.

Pour l’instant, Nintendo n’a annoncé la fin des réparations de la Wii U qu’au Japon. Cependant, on pense que d’autres régions du monde pourraient également cesser leurs activités. Nous vous tiendrons au courant si nous avons des nouvelles officielles, mais les fans hors du Japon qui ont besoin d’une réparation peuvent également s’en occuper rapidement.