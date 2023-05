GIANTS Software est fier d’annoncer aujourd’hui la sortie de Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition. Ce nouvel opus offre aux agriculteurs virtuels de nouvelles cultures, machines et cartes, ainsi que des fonctionnalités inédites.

Agriculture, élevage animal et sylviculture sont au rendez-vous dans ce nouvel opus de la franchise de simulation agricole. Le jeu propose plus de 100 véhicules et outils, numérisés pour être les plus authentiques possible, issus de constructeurs de renom tels que Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et bien plus encore. Il est possible de gérer votre exploitation agricole sur deux nouvelles cartes, Amberstone et Neubrunn, tout en bénéficiant de changements visuels qui évoluent au fil des saisons.

Le raisin, l’olive et le sorgho augmentent le nombre total de cultures exploitables à 14, offrant ainsi aux joueurs plus de possibilités dans leur ferme. De plus, de nouvelles mécaniques de gameplay sont disponibles comprenant le labour des champs, le désherbage et les chaînes de production.