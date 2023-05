Saint-Ouen, France – 23 mai 2023 : Devolver Digital, le développeur WolfEye Studios et Just For Games sont ravis d’annoncer la sortie prochaine d’une édition physique pour Weird West, arrivant sur Nintendo Switch et Playstation 5 dans deux éditions physiques, standard et deluxe, disponible dès le 22 septembre 2023.

Découvrez le Far West revisité et fantastique de Weird West, un action-RPG construisant son histoire en fonction de vos décisions ! Dans cette édition définitive, le jeu offre une résolution 4K à 60 FPS sur Playstation 5, et arrive pour la première fois sur Nintendo Switch.

L’édition Deluxe de Weird West – Definitive Edition contient : Le jeu Weird West – Definitive Edition en édition standard

Un livre d’art exclusif de 104 pages

La bande-son du jeu au format CD dans une pochette cartonnée

Le tout rangé dans une boîte collector À propos de Weird West – Definitive Edition : Découvrez les mystères profonds de l’impitoyable Weird West. Vivez les destins emmêlés de héros étonnants dans cet Action RPG imaginé par les co-créateurs de Dishonored et de Prey. Découvrez un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les As de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques. Laissez-vous dériver dans ce territoire impitoyable et découvrez les origines mystérieuses d’un groupe de héros hors du commun. Dans Weird West, vos décisions sont cruciales : chaque voyage accompli est unique et chacune de vos actions construit une histoire qui vous est propre, tandis que le monde qui vous entoure réagit à vos choix. Formez un groupe avec d’autres personnages ou enfoncez-vous seul dans le Weird West, sauvage et hostile. Domptez la légende. Devenez la légende. Caractéristiques principales : Bienvenue dans le Weird West : Découvrez un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les as de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques qui ont chacun des désirs et des buts différents.

Des trajectoires entremêlées : Découvrez un univers unique à travers les destins croisés de différents personnages. Le joueur passe d’un personnage à l’autre, mais toute l’intrigue converge dans le chapitre final.

Une expérience de jeu sur mesure : Chaque session de jeu est unique, car le jeu définit l’histoire via les actions du joueur et ses choix précédents, afin d’offrir une intrigue passionnante et haletante.

Une simulation immersive : Weird West propose plusieurs manières d’approcher le jeu. Ce monde bac à sable prend en compte de nombreux facteurs. Les personnages, les factions et même les lieux sont sensibles aux décisions du joueur.

Des enjeux cruciaux : Les joueurs font face à des choix radicaux, aux conséquences irréversibles – notamment, la mort.

Weird West – Definitive Edition sera disponible en édition physique standard et deluxe sur Nintendo Switch et Playstation 5 le 22 septembre 2023.