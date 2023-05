Une nouvelle mise à jour ayant été rendue disponible pour Pokemon Écarlate et Pokemon Violet, les jeux Switch sont désormais en version 1.3.1.

La mise à jour est accompagnée d’une variété de corrections de bugs et de changements. Plus précisément, un problème a été résolu avec les compétitions en ligne sur invitation seulement qui ont été utilisées par le Japon et la Corée du Sud pour déterminer l’entrée dans leurs championnats nationaux il y a deux semaines, avant le tournoi de répétition de ce week-end. Le problème empêchait les joueurs de voir leur classement et de quitter la compétition entre les combats. Les détails de la mise à jour n’ont pas encore été annoncés.