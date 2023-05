Koei Tecmo sortira Nobunaga’s Ambition : Awakening sur Nintendo Switch en Occident avec une nouvelle version anglaise (uniquement, faut pas abuser, traduire un jeu faut y penser) et sur l’eShop. Le titre a déjà une date de sortie fixée au 20 juillet 2023. Nobunaga’s Ambition : Awakening est connu au Japon sous le nom de Nobunaga’s Ambition : Rebirth. Il a été lancé en juillet dernier dans le pays.

Dans NOBUNAGA’S AMBITION : Awakening, les joueurs vivent l’époque chaotique des États en guerre du Japon en prenant le rôle d’un daimyō – un puissant seigneur féodal japonais et propriétaire terrien. Au fur et à mesure que les joueurs progressent et commencent à s’emparer de plus grandes parties de la carte, leurs tactiques se développent grâce à la coopération entre le daimyō et les provinces des officiers. Ici, un régent, qui est le chef d’une province, proposera des tactiques de guerre de province, avec divers scénarios se déroulant en fonction de la capacité du régent. Les tactiques comprennent : les offensives conjointes, où toutes les troupes marchent vers la même cible que la province du daimyō ; les attaques échelonnées, où les provinces attaquent plusieurs châteaux du même clan ennemi en même temps ; le renfort, où les troupes à l’arrière envoient des soldats aux unités alliées sur la ligne de front ; et la feinte, où les troupes marchent près des frontières ennemies, les attirant hors de leurs châteaux pour créer des opportunités pour les attaques d’une unité alliée. Avec un tel choix de tactiques, il est essentiel pour les joueurs de choisir judicieusement leurs régents afin de surpasser les forces ennemies !

De plus, les joueurs peuvent désormais attribuer des rôles aux châteaux, ce qui permet d’ajouter de nouvelles lignes de stratégie au sein du réseau de châteaux. Un château considéré comme une « base défensive » est crucial pour la défense et prépare le terrain pour les sièges. Par ailleurs, la présence d’une « base d’assistance » à proximité de la base défensive permet d’augmenter le nombre de soldats protecteurs en cas d’attaque par un grand nombre d’ennemis. Enfin, une « base de réapprovisionnement » permet de soutenir les marches et les expéditions à long terme en fournissant des provisions supplémentaires lorsque les troupes passent par là pour se rendre au prochain combat.