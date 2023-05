Afterimage est un jeu d’action-aventure en 2D avec des images dessinées à la main. Il est sorti le 25 avril 2023. Il est disponible en boite pour environ 30€ et sur l’eShop pour environ 25€. Il a été édité par Maximum Games. Il est proposé totalement traduit en français.

S’il n’en restait qu’une ?

Vous incarnez une jeune femme, Renée, accompagnée par une petite fée nommée Ifree. Le jeu commence sur une cinématique qui plante le décor d’un monde désolé, dévasté par la guerre à la limite de l’apocalypse dans lequel l’humanité a presque totalement disparu. Nous apprenons à prendre en main notre personnage : le déplacement, l’ajout d’équipements, la distribution des points de talents…

Au fur et à mesure de notre progression, nous en apprenons plus sur l’histoire de notre personnage et de son village. En effet, son mentor Aros, qui protégeait son village de Rubitaillis, a été tué et nous partons à la recherche de son âme qui a été capturée par un mystérieux individu. Cette quête va représenter l’élément principal notre progression afin de nous aider à comprendre ce qu’il s’est passé lors de l’absence de notre protagoniste pour les autres habitants de son village et notamment pour son mentor.

Vous allez donc parcourir les différentes zones du jeu afin d’y retrouver les souvenirs sous forme d’échos (petites lumières bleues) qui vous permettront de comprendre le déroulement de l’histoire. Nous n’en dirons pas plus sur ce point afin de ne pas gâcher votre découverte. C’est la collecte de ces échos qui vous permettra progressivement de comprendre la globalité de l’histoire. Cependant, celle-ci n’étant pas obligatoire, un joueur qui passerait à côté de ces échos pourrait aussi passer à côté de l’intrigue du jeu et donc à côté du jeu ce qui peut être dommageable pour ce genre d’opus.

Un jeu de plateforme aux mécaniques de RPG

Le jeu est un jeu d’action-aventure à défilement horizontal en 2D. Vous allez vous déplacer dans des environnements divers et variés. Au cours de votre exploration, vous aurez besoin de vous défendre face à tout type de créatures au cours de combats en temps réel.

Cet opus reprend les mécaniques des RPG avec des points de talent à attribuer selon vos préférences afin de renforcer et de faire évoluer votre personnage, des rémanences à débloquer qui sont comme des compétences bonus qui seront utiles notamment lors des combats.

Concernant les points de talent, ils sont en quantité très importante ce qui offre une variété importante de choix dans leur attribution. Chaque point de talent est décrit de manière détaillée lorsqu’il est sélectionné par le curseur sur l’arbre des talents. De plus, les caractéristiques de votre personnage sont toujours visibles sur ce même arbre ce qui permet de visualiser les composantes qui auraient besoin d’évoluer de manière prioritaire afin d’avoir un personnage avec les compétences que l’on souhaite. Certains talents nécessiteront que notre personnage ait atteint un certain niveau d’expérience (ce qui est spécifié au moment de son choix) ou bien plusieurs points de talent afin de permettre de les débloquer.

D’autre part, le jeu propose un système traditionnel de quêtes à remplir. Vous avez accès aux quêtes en cours ainsi qu’aux quêtes que vous avez déjà remplies dans le menu. Il y aura un système de quête principale et de quêtes secondaires données par les différents personnages que vous pourrez rencontrer tout au long de votre progression.

Au fur et à mesure que de nouvelles possibilités de gameplay s’offrent à vous (esquiver, parer une attaque…), le jeu propose un mini-tutoriel qui permet de réaliser la tâche en adéquation avec la situation proposée.

Des points de sauvegarde sous la forme de « Confluent des flots » jalonneront votre progression et vous permettront d’y reprendre votre aventure en cas de mort. Ceux-ci, une fois activés, serviront aussi de points de téléportation permettant des allers-retours plutôt rapides entre les différentes zones pour la résolution des quêtes (compte tenu des longs chargements dont nous parlerons plus tard).

Pour chaque zone, un pourcentage vous indique votre progression dans l’environnement et ce que vous en avez débloqué. La carte affiche alors les zones découvertes et celles qui restent à découvrir sont en noir. Cependant, la carte ne se met à jour que lorsque vous avez atteint le « Confluent des flots » suivant. Ce qui amène parfois à refaire des zones déjà faites si celui-ci n’a pas été atteint.

Vous rencontrerez bon nombre de créatures et autres monstres à combattre. Pour cela, vous aurez droit à un panel d’armes qui évolueront au fur et à mesure de votre aventure et que vous pourrez équiper à votre guise (épées, boomerangs, fouets…). Il faudra comprendre le fonctionnement de chacune de ces créatures pour arriver à en venir à bout et à faire le bon choix d’armes pour les vaincre. Certains monstres à combattre vous amèneront à apprendre de nouvelles techniques de combat comme la parade qui permet de contrer les coups et de renvoyer les flèches des archers notamment. Vous apprendrez aussi à faire des sauts de plus grande envergure ce qui vous permettra d’accéder ensuite à des zones jusque-là inaccessibles. Les créatures volantes seront celles qui poseront le plus de problème, car il ne sera pas aisé de les viser au bon moment pour qu’elles ne nous touchent pas. Cela pourra être parfois frustrant, car même en ayant le bon timing, c’est-à-dire en les touchant, ils parviendront parfois à nous administrer quelques dégâts.

Tout au long de votre chemin, vous aurez aussi affaire à plusieurs boss. Pour en venir à bout, il faudra alors maîtriser leurs patterns afin de pouvoir continuer votre progression. Certains seront plutôt ardus et demanderont de s’y reprendre à plusieurs fois. La réussite de ceux-ci vous apportera cependant beaucoup de satisfaction.

Vaincre ces différentes créatures vous permettra de gagner de l’expérience qui, à son tour vous fera gagner des niveaux qui vous permettront de gagner des points de vie supplémentaires et vous donneront accès à des points de talents comme nous l’avons déjà évoqué plus haut.

Selon votre niveau d’exploration et votre avancement dans la résolution des quêtes, la fin proposée pourra être différente. A vous de compléter suffisamment d’échos et de résoudre un nombre suffisant de quêtes afin d’obtenir la « bonne fin ».

À noter que vous êtes libres dans la progression de votre exploration. Vous pouvez décider d’aller explorer une zone ou une autre afin de progresser dans le jeu. Cette liberté, qui n’est pas toujours présente dans ce type de jeu est plutôt appréciable.

Graphismes et maniabilité

Le jeu est très beau en portable comme sur la TV. Les dessins sont faits à la main, les différents environnements très détaillés et très colorés sont magnifiques et très agréables à parcourir. Le jeu fait penser, par sa pâte graphique, au très bon Child of Light.

La maniabilité du jeu est parfaite. Le personnage réagit très bien aux différentes commandes.

Toute notre aventure sera accompagnée par une magnifique bande-son qui ajoutait aux magnifiques graphismes rendra le jeu très poétique et très agréable à jouer.

À noter, cependant, que le premier téléchargement avant le jeu est extrêmement long. Nous avons d’abord cru que le jeu ne se lancerait pas. Il faut près d’ 1min30 pour que le jeu se lance. Les chargements lors des différentes morts entraîneront aussi de longs passages de chargement. Cela peut gâcher un peu le jeu notamment lors des phases d’essais multiples pour combattre les boss.

Le jeu, comme indiqué en introduction, est totalement traduit en français ce qui est fort appréciable pour ce genre d’opus.

À noter qu’il n’est pas possible de changer la difficulté du jeu ce qui pourra être un frein pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de jeu et qui présenteraient des difficultés notamment pour vaincre les boss qui jalonneront l’aventure.

Conclusion 7 /10 Afterimage est un jeu d’aventure-action avec des passages de plateforme qui utilise des mécaniques de RPG. Le jeu est une merveille pour nos yeux et nos oreilles. Il faudra explorer les différents environnements de fond en comble afin de collecter un maximum d’informations vous permettant de comprendre l’histoire du jeu et de parvenir à la « bonne fin ». L’arbre des compétences et l’étendue des zones à explorer et enfin un jeu à la durée de vie d’une bonne trentaine d’heures plutôt intéressante compte tenu du prix proposé. LES PLUS Jeu à la bande-son et aux graphismes magnifiques

