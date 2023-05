Hidden Bunny fait partie de ces jeux intrigants qui trainent au fin fond de l’eShop pour un euro. Ces jeux respirent l’arnaque mais une petite voix malveillante et consumériste nous incitent à les acheter : après tout, cela ne coûte qu’un euro…

Hidden Bunny est l’œuvre de DillyFrame, un studio productif qui développe des petits jeux à la chaîne. Le jeu est disponible sur la Nintendo Switch le premier juin 2023 au prix d’un euro. Alors, bonne opération ou arnaque à petit prix ?

Un jeu entièrement vide…

Hidden Bunny est un jeu au concept très simple. Vous arrivez dans un décor très joli, coloré et mignon dans lequel vous devez trouver tous les éléments que le jeu vous demande. Vous aurez à trouver des lapins, mais aussi des hippopotames, des crocodiles…

Le concept, malgré sa simplicité, est accrocheur. Nous faisons partie de cette génération qui a grandi en cherchant Charlie, alors ce n’est pas des animaux tout mignons qui viendront nous arrêter. Pour trouver ces derniers, rien de plus simple, il suffit de cliquer dessus. Le jeu nous permet juste un déplacement vertical et horizontal en 2D dans un décor qui est lui en 3D.

Le jeu aurait même pu être intéressant, cependant, il est absolument vide. Nous mettons trente minutes montre en main pour terminer le jeu. Nous avons du mal à trouver les derniers lapins mais une fois cette difficulté passée (difficulté due au fait que nous mettons un certain temps à comprendre que les statues de lapin sont considérées comme des lapins.), le jeu devient un long fleuve tranquille.

La carte étant assez petite, nous finissons par mémoriser les objets, et donc, par conséquence, nous trouvons sans aucune difficulté les autres objets. Le jeu devient de plus en plus facile et il devient évident que le jeu est bâclé quand ce dernier nous demande de trouver les arbres du décor.

Même si Hidden Bunny est un jeu bricolé avec trois fois rien (tout provient de banques de données libres de droit), il aurait pu être un jeu idéal pour les plus petits avec plusieurs niveaux thématiques et un vrai travail sur le placement des objets à trouver. Malheureusement, même pour un euro, le contenu ne vaut pas le coup d’œil.

En plus de ça, le jeu n’est pas très agréable sur la Nintendo Switch. Le défilement est peu maniable, les touches ne sont pas précises…

Les graphismes et la bande-son (la seule musique) sont libres de droit mais ils sont choisis avec goût. Dans cette unique carte, ils se déplacent de façon peu cohérente mais cela reste assez joli.

Le jeu est entièrement traduit en français.

Conclusion 2.5 /10 Hidden Bunny est un jeu avec une durée de vie totale de trente minutes. Le concept est intéressant mais le contenu et le gameplay sont bâclés. Même pour un tout petit euro, nous ne pouvons pas vous conseiller ce jeu. LES PLUS Un concept intéressant

