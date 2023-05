C’est toujours compliqué de parler de quelque chose d’aussi brûlant que l’urgence climatique. Le sujet est devenu si omniprésent dans nos esprits qu’il est devenu compliqué d’en parler de façon cohérente et originale. C’est pourtant le risque que prenne les Bordelais de Nova-box avec End of Lines, un roman graphique interactif écrit sous forme de fable écologique. Le jeu est disponible depuis le 25 mai 2023 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de dix-sept euros. Réussira-t-il à faire chavirer nos cœurs ?

Une magnifique fable écologique…

End of Lines nous place dans un futur proche du nôtre, dans un monde qui a subi de plein fouet une crise climatique sans précédent. Le niveau de la mer a monté, les températures ont augmenté, et les ressources, qu’elles soient énergétiques ou alimentaires, se sont raréfiés à un tel point qu’elles sont devenues un luxe pour le commun des mortels.

Nous incarnons un petit groupe de survivants qui quittent leur village. Nous partons pour trouver une terre hospitalière, loin de l’aridité dans laquelle nous vivons. Cette « famille » est constituée de quatre personnes. Il y a Camille, le « chef » du groupe, un homme qui ne manque pas de courage, mais qui est bien plus dans la réflexion que l’action. Il y a Nora, sa femme, une personne au caractère trempé. Intrépide, elle n’hésite pas à braver les dangers pour protéger ceux qu’elle aime, et surtout son fils Sam. Il y a aussi Rafik, le socialisateur, qui ne va pas hésiter à voler ou marchander pour survivre. Nous rencontrons aussi d’autres personnages au fil de notre aventure, mais ces quatre-là constituent le noyau dur du récit que nous allons suivre.

End of Lines est un roman graphique interactif, un genre qui s’intéresse avant tout à la narration. Le gameplay est assez simple : vous suivez une histoire et vous avez à prendre des décisions qui influeront sur le reste du récit.

Vos décisions sont séparées en trois catégories qui correspondent aux trois personnalités de vos adultes. Vous aurez régulièrement à choisir entre une action courageuse, mais peut-être un peu trop téméraire, une action certes réfléchie, mais qui peut manquer de spontanéité, ou alors une action profitable, mais éthiquement douteuse. Vos décisions, en plus d’avoir une influence sur le récit, vont parfois vous amener à changer de narrateur.

En plus de ça, End of Lines apporte une minuscule part de gestion en permettant à nos personnages de faire des expéditions le soir afin de récupérer des vivres.

Disons-le d’emblée, le scénario d’End of Lines est admirablement bien écrit. Si certains pourraient trouver racoleur de parler du réchauffement climatique, sachez que l’écriture est ici assez fine et subtile pour que le joueur puisse se plonger intégralement dans le récit. L’œuvre arrive à être engagée sans être moralisatrice.

Les personnages sont très bien écrits. Nous arrivons à avoir de l’empathie pour chacun des personnages que nous croisons, pour les principaux, bien évidemment, mais aussi pour les secondaires. Ils évoluent tous pendant le récit et sont loin d’être manichéens. Ils brillent même par leur humanité.

…Qui se démarque par son incroyable direction artistique

La structure, qui fonctionne en quelque sorte comme Citizen Kane, à coup de flash-back, est très réussie. Elle permet au joueur de mieux se plonger dans les personnages et implique d’autant plus ce dernier dans le récit. Notons cependant que cette structure, tout aussi excellemment exécutée qu’elle est, frustre parfois le joueur en l’éloignant de certains nœuds dramatiques.

L’idée de suivre un récit qui se passe dans un futur proche est aussi une très belle réussite. Elle permet au joueur de voir « en direct » les conséquences possibles du réchauffement climatique et de lui faire réfléchir de façon bien plus imagée qu’un rapport du GIEC.

Les choix que nous devons prendre sont aussi très bien réfléchis. Ils nous amènent à de vrais dilemmes éthiques qui sont loin d’être simples. Faut-il escroquer des gens dans le besoin pour notre propre survie ? Faut-il forcer des gens déjà affaiblis à porter des charges qui pourront leur être mortelles ?

Si nous ne ressentons pas au début les conséquences de nos actes, elles sont elle aussi bien présentes et le jeu propose plusieurs fins pour nos personnages. Il est juste dommage, une fois la partie terminée, que nous ne puissions pas zapper les scènes que nous avons déjà vues afin de nous concentrer uniquement sur les chemins que nous n’avons pas encore pris.

Dans le chemin que nous avons pris, le dernier tiers et surtout l’épilogue étaient moins réussis que le reste du récit. Même si cela n’enlève rien à la qualité de l’histoire, nous avons senti la présence de l’auteur. Les rouages étaient un peu moins fluides et l’épilogue paraissait moins cohérent.

End of Lines est un jeu assez court. Comptez environ trois heures pour terminer l’histoire principale. La durée de vie est plus importante pour ceux qui veulent découvrir toutes les fins, mais pour le prix de dix-sept euros, c’est peut-être un peu cher. Pour notre part, nous préférons trois bonnes heures de jeu pour dix-sept euros qu’une dizaine d’heures médiocres au même prix.

La direction artistique est tout simplement sublime. Les dessins sont magnifiques, et nous sommes envoûtés par le travail des graphistes. Le jeu, entièrement peint à la main, nous offre de splendides décors et paysages, et une patte qui réussit à sublimer la narration.

La musique, même si elle brille moins, est aussi une réussite. Elle nous plonge parfaitement dans l’ambiance et appuie avec justesse le récit.

Le jeu est intégralement en français. La version sur Nintendo Switch est tactile.

Conclusion 7.8 /10 End of Lines est un magnifique roman graphique interactif. Cette fable écologique se démarque par une excellente qualité d’écriture, des graphismes sublimes et une bande-son réussie. Nous avons eu énormément d’empathie pour les personnages et nous avons été captivés par le récit. LES PLUS Une fable écologique admirablement bien écrite

Une fable écologique admirablement bien écrite Des personnages attachants

Des personnages attachants Des vrais choix à prendre

Des vrais choix à prendre Une écriture subtile

Une écriture subtile Une structure en flash-back qui fonctionne

Une structure en flash-back qui fonctionne Des incroyables graphismes

Des incroyables graphismes Une très bonne bande-son

Une très bonne bande-son Tactile en mode portable LES MOINS Un prix peut-être un peu trop élevé pour la durée de jeu ?

Un prix peut-être un peu trop élevé pour la durée de jeu ? Un dernier tiers moins réussi

Un dernier tiers moins réussi Des flash-back à des moments-clés qui frustrent le joueur

Des flash-back à des moments-clés qui frustrent le joueur Une partie gestion un peu anecdotique

Une partie gestion un peu anecdotique Pas possible de passer les scènes que nous avons déjà vues après une deuxième partie Détail de la note Graphismes 0

Scénario 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix / Qualité des heures passées 0