Red Art Games prépare une sortie physique pour Tokoyo : The Tower of Perpetuity sur Nintendo Switch.

Le titre sera proposé en édition standard et en édition Deluxe. Cette dernière comprend une copie du jeu, une couverture et un poster réversibles, un ensemble de quatre cartes postales recto-verso ainsi que la bande originale officielle sur CD. Elle est uniquement disponible sur le site web de Red Art Games et est limitée à 300 exemplaires. Les précommandes débuteront le 1er juin et la sortie est prévue pour le 10 novembre 2023.

Les copies physiques standard du jeu seront distribuées par Video Games Plus (VGP), le partenaire nord-américain de Red Art Games. Les fans nord-américains peuvent précommander le titre à partir du 1er juin sur le site ici au Canada (+américque du nord).

Tokoyo : The Tower of Perpetuity est arrivé sur l’eShop en version numérique en juin 2022.

Laissez une trace de votre passage dans la tour changeante… Vous vous retrouvez dans une mystérieuse tour dont la structure change toutes les 24 heures. Votre souvenir sera gravé dans le cœur de vos pairs sous forme de pierre tombale. Passez outre les cadavres et visez le sommet invisible. Découvrez la vérité sur la mystérieuse tour et toute l’histoire qui s’y rapporte.

▼ Donjon généré automatiquement chaque jour

Découvrez un jeu d’action en 2D avec pour toile de fond la Tour de la Perpétuité, un donjon à génération procédurale où monstres et pièges sournois sont légion. La Tour de la Perpétuité est générée automatiquement sur le serveur toutes les 24 heures pour permettre aux utilisateurs du monde entier de s’y affronter en temps réel. Tirez parti de gadgets singuliers pour vous mesurer aux autres joueurs dans la capture de la tour. Le donjon dispose de nombreux embranchements pour un savant dosage de choix et d’aléatoire.

▼ Dimension sociale accessible

Le réseau propose une dimension sociale aux joueurs, dans la mesure où une pierre tombale apparaît à l’endroit où ces derniers ont échoué afin de léguer leur héritage ainsi que leurs dernières paroles à leurs pairs. Passez outre les cadavres de vos nombreux rivaux et explorez ce donjon imprenable en tirant parti des talents inhérents à chaque personnage pour surpasser les autres joueurs.