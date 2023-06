Et tant pis pour les joueurs qui le voulaient en version physique.

On a de plus en plus de mal à comprendre la haine que Bandai Namco voue à la France pour le marché du physique. Autant Capcom c’est toute l’Europe qui est généralement privé des versions physiques (comme pour les Mega Man ou les Phoenix Wright), autant Bandai Namco c’est juste la France.

Souvent, hors jeux basés sur du Manga à succès, Bandai Namco fait le choix de ne pas sortir sur le marché physique français… S’il y a peu, on avait peur pour Baten Kaitos I & II HD Remaster, Bandai Namco a annoncé sur Twitter, via un tweet discret de réponse, que le jeu sortirait bien en France en version physique. Ouf, mais. En effet, disponible depuis hier sur l’eShop, We Love Katamari REROLL + Royal Reverie ne sortira pas en version physique uniquement en France tout comme Digimon Survive, DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom, Doraemon Story of Seasons ou encore Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition… Politique désastreuse qui a commencé à l’époque de Pokémon + Nobunaga’s Ambition sur NDS… Il faudra se tourner vers l’import via les sites UK, belges ou allemands qui livrent facilement en France (ou Amazon France qui pour le moment vend le jeu (mais boite pas en français) ici).