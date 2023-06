Hoppy Hop est développé & édité par Josyan, mais son développement est aidé par d’autres petits développeurs inconnus dont certains comme « Bikini » qui a pu l’aider pour UnderDungeon aussi développé par Josyan et édité par RedDeer.Games.

Josyan est un petit développeur espagnol qui a fait quelques petits jeux vraiment intéressants (comme UnderDungeon), il a sorti un total de six jeux à l’heure actuelle en comptant Hoppy Hop et il a aidé à la réalisation du remake d’Alex Kidd. Nous avons pu contacter Josyan et il a bien voulu répondre à quelques questions sur le jeu et ses futurs projets :

– La 1ère qui semble déjà toute trouvée : est-ce que Q*bert a inspiré la réalisation du jeu ?

Josyan : Totalement ! Q*bert est une grosse inspiration avec beaucoup de plateformers d’arcade des années 80 (Bubble Bobble, Bomb Jack, Mr. Do !, …)

– Y aura-t-il des mises à jour pour Hoppy Hop ? Comme des nouveaux niveaux ou corrections de bugs (s’il y en a) ?

Josyan : J’aimerais ajouter du contenu pour le jeu, mais d’abord je dois voir si suffisamment de personnes s’y intéressent. Tout de suite, j’essaye de survivre dans l’industrie de l’indépendant en publiant moi-même mes jeux et en investissant beaucoup de temps, ce qui est primordial pour réussir.

– Tu as fait UnderDungeon le 23 janvier et maintenant Hoppy Hop prévu pour le 16 juin, as-tu prévu d’autres jeux pour le reste de l’année ? Tu as travaillé sur combien de projets ?

Josyan : Oui un autre jeu sortira cette année, il sortira après l’été si tout se passe bien. Le projet sera une expérience narrative, un peu comme UnderDungeon. Si vous voulez voir ce que j’ai pu réaliser jusqu’à maintenant, vous pouvez le consulter ici : https://josyan.itch.io/

– Comme dit précédemment tu as réalisé Hoppy Hop et UnderDungeon en 2023, en plus de ça tu sortiras encore un autre jeu vers la fin de l’année, combien de temps ça a pris tout ça ?

Josyan : En fait, UnderDungeon est sorti alors qu’il était fini depuis un moment, donc j’ai essayé de réaliser un maximum de projets avec le temps que j’avais et même l’année dernière a été très productive.

– En tout cas merci encore Josyan d’avoir répondu à nos questions et on espère que tu auras le succès que tu mérites.

Gameplay

Si vous avez déjà joué à Q*bert sur Arcade, vous savez déjà comment y jouer et vous n’aurez pas besoin de plus d’explications vu qu’Hoppy Hop a beaucoup de similitudes à son ancêtre. En revanche si ce n’est pas le cas, voilà en détails ce que cela donne.

Vous contrôlez un lapin blanc du nom de Hoppy, il part faire sa vie, mange un bout, s’endort et se réveille dans la confusion vu qu’il ne sait plus où il se trouve, et la quête terrible de retrouver le chemin de sa maison commence.

Hoppy Hop est un jeu d’arcade à scoring où vous devrez obtenir un maximum de score pour se surclasser et dépasser vos amis dans un leaderboard européen.

Le but de chaque niveau est de sauter sur chaque dalle afin de le compléter. Plus vous enchainez des dalles de même couleur/texture, plus votre score devient important.

Si vous obtenez un certain nombre de points, vous obtiendrez un point de vie supplémentaire pour survivre aux diverses difficultés se trouvant dans les différents niveaux.

Chaque niveau a son lot d’ennemis, avec un comportement propre à eux tel que le renard chasseur qui vous poursuit et qui s’arrête de temps en temps pour tirer avec son fusil, des oiseaux qui font un petit trajet de haut en bas du niveau, et bien d’autres.

Chaque niveau a sa propre configuration avec des dalles spéciales, une dalle avec de l’eau où il faut marcher 2 fois dessus, ou une dalle explosive qui retentit au bout d’un moment. Le fait que chaque niveau possède une configuration différente fait qu’il faudra analyser le terrain pour enchainer un maximum de dalles identiques pour augmenter son score au maximum.

Si vous perdez tous vos points de vie, c’est Game Over et vous recommencerez où vous étiez sans votre score durement acquis par les précédents niveaux.

Chaque monde contient deux niveaux, puis vous changerez de monde et de musique. Des musiques assez courtes et agréables qui accompagneront votre ascension vers un score titanesque.

Pour l’instant le jeu n’est pas totalement terminé puisqu’il doit sortir le 16 juin 2023. Il aura, peut-être, quelques modifications prochainement, mais le plus gros du jeu est présent et c’est vraiment drôle à jouer.