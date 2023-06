Saint-Ouen, France – 7 juin 2023 – L’éditeur Just For Games et le studio de développement Little Sewing Machine ont la grande fierté de dévoiler aujourd’hui le premier trailer du nouveau projet du créateur Chris Darril : Bye Sweet Carole.

Découvrez la protagoniste Lana Benton animée pour la première fois dans cette magnifique bande-annonce mettant en valeur à la fois le style artistique exceptionnel du jeu ainsi que l’ambiance et l’atmosphère uniques qui attendent les joueurs dans Bye Sweet Carole. Mêlant à la perfection cinématiques et gameplay en tirant pleinement parti d’animations haut de gamme, ce jeu d’aventure et d’horreur palpitant vous laissera stupéfait et bouleversé. À propos de Bye Sweet Carole : La jeune Lana Benton, poussée par le terrifiant M. Kyn, également connu sous le nom de « Old Hat », se retrouve propulsée dans un mystérieux jardin enchanté pour affronter des créatures menaçantes et perturbantes. Après avoir découvert plusieurs lettres d’un certain « French », Lana décide de suivre la piste la plus récente de Carole Simmons, une fille du même âge qui aurait apparemment réussi à s’échapper de Bunny Hall, un orphelinat du XIXe siècle. Le bâtiment est maintenant infesté par une colonie de lapins sauvages capables d’ouvrir un portail dimensionnel vers le royaume de Corolla… Caractéristiques principales : 🐰 Entamez un voyage horrifique à travers une sombre histoire se déroulant dans le monde fascinant de Corolla. 🐰 Immergez-vous dans un univers dessiné à la main, réalisé à l’aide de techniques cinématographiques inspirées des plus grands films d’animation. 🐰 Rencontrez une galerie de personnages excentriques, de votre fidèle ami M. Beasie à la chouette malfaisante Velenia, en passant par le terrifiant M. Kyn. 🐰 Transformez-vous en lapin et utilisez vos différentes formes pour surmonter les défis mortels qui vous attendent

Bye Sweet Carole sera disponible en 2024 sur Nintendo Switch, PC (compatible Steam Deck), PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series S|X.