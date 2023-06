En Février, Square Enix commençait l’année avec Octopath Traveler II que nous avons pu tester pour vous ici. Un second opus bien plus réussi que son prédécesseur sur tous les aspects mais qui ne connait pas nécessairement le même succès commercial que celui-ci malgré son statut de jeu multi dès le lancement. Toutefois, cela ne signifie pas un échec puisque Square Enix et l’équipe de développement partagent aujourd’hui quelques nouvelles sur Twitter en célébrant le premier million de vente pour ce second jeu avec une nouvelle illustration. Un score atteint après plus de 3 mois au niveau mondial en comptant vente physique et vente digitale sur l’ensemble des plate-formes où est sorti le jeu. Un succès à relativiser en comparant avec le premier opus qui avait atteint ce pallier en 3 semaines exclusivement sur Nintendo Switch à l’époque. Nous vous laissons admirer le tweet et l’illustration ci-dessous.

Octopath traveler II franchit le premier million en comptant les ventes physiques et digitales dans le monde entier! Un grand merci à tous! En commémoration, voici une nouvelle illustration de Urushibara-san appartenant à notre équipe artistique et présentant un genre d’échange entre les personnages à ce propos. Nous comptons toujours sur votre soutien de la série Octopath Traveler!