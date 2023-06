Sorti à l’origine sur Xbox en 2002 puis porté sur WII en 2012, un remaster HD de Enclave avait été annoncé pour l’automne 2021, avant d’être reporté à un obscur « été 2022 ».

Finalement, le titre se voit officialisé avec une date de sortie en bonne et due forme… Ainsi vous pourrez arpenter les donjons et affronter les forces du mal (ou du bien selon vos choix), dès le 29 Juin 2023 !

On vous laisse profiter de la bande-annonce juste là:

Depuis de nombreux siècles, dans le monde fantastique de ENCLAVE, le peuple de la lumière est séparé du peuple de l’obscurité par une fissure sans fond.

Les territoires de la lumière sont riches et prospèrent beaucoup. Ils forment une enclave d’ordre et de justice entourée des terres tortueuses et infertiles de l’obscurité, qui après de nombreuses guerres sont appelées: « monde extérieur ».

Durant les derniers siècles, la fissure a commencé à se refermer, provoquant de plus en plus fréquemment des incidents et des escarmouches dans la zone frontalière. C’est seulement une question de temps jusqu’à ce que ces incidents se transforment en guerre omniprésente. Choisi le clan de la lumière ou celui de l’obscurité et prépare-toi à combattre !