Nippon Ichi Software a dévoilé il y a quelques semaines le prochain jeu Nintendo Switch, Xicatrice, un « superpowers x academy RPG ». Xicatrice sera lancé sur Nintendo Switch au Japon le 29 juin 2023, et une démo arrivera le 15 juin sur l’eShop nippon. Cette démo démarre en avril dans le calendrier scolaire, date à laquelle le protagoniste commence son travail d’enseignant. La démo se poursuit ensuite jusqu’à la survenue d’un événement spécifique, non nommé. Dans la démo, les joueurs peuvent former des élèves dans la salle de classe, se battre contre des propositions et des sélections, etc. À noter également que les données de sauvegarde de la démo peuvent être transférées dans le jeu complet, qui sera lancé au Japon le 29 juin 2023.

C’est un nouveau RPG offrant une grande variété de compétences (environ 300) et un développement de personnage très flexible. Xicatrice est un « superpouvoirs x academy RPG » dans lequel vous incarnez un professeur qui dirige une unité spéciale d’étudiants sur des missions dangereuses en réponse à des urgences. Le jeu combine la profondeur que confère une grande variété de compétences, avec un développement de personnage très flexible, permettant à chaque joueur de jouer avec sa propre stratégie. Dans un monde où existent des pouvoirs spéciaux appelés « superpouvoirs », le protagoniste est nommé professeur en charge d’étudiants capables d’exercer ces pouvoirs. Avec les sept étudiants, éveillés à leurs superpouvoirs et marqués émotionnellement, surmontez les épreuves qui vous attendent.

« Xicatrice » est basé sur le mot français pour « cicatrice ». Dans le jeu, les sept étudiants devront affronter les cicatrices émotionnelles de leur passé.