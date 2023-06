Après une série de rumeur et spéculation basé sur des dépôts de noms de domaine pour un site web, Atlus West aurait eux-même annoncé avant l’heure sur instagram l’existence de Persona 5 tactica et Persona 3 Reload, les jeux sont respectivement prévus pour le 17 Novembre 2023 et début 2024. Si les annonces ont déjà disparu de leur page, les plus rapide d’entre nous ont eu le temps de prendre un screen de cette page pour la partager sur twitter. Puis surtout, le site Persona Central a eu le temps de récupérer les trailers d’annonces des deux titres en question et de les partager. Les vidéos montrent que les annonces étaient prévu pour le show de Microsoft et que les deux jeux sortiront sur plate-forme XBOX ainsi que le Gamepass. Soulignons qu’il est fort probable que les titres soient annoncés sur les autres plate-formes dans les heures qui suivront l’annonce officielle. Faisons preuve de patience encore et prions pour les joueurs Nintendo Switch.

Trailer de Persona 5 Tactica

Trailer de Persona 3 Reload