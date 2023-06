Toujours pas annoncé, Atlus a leak il y a peu qu’il développe un remake de Persona 3 intitulé Persona 3 Reload, et une version physique Nintendo Switch a été repérée. Le jeu devrait être dévoilé dès ce dimanche lors de la conférence Xbox.

Une boutique espagnole a ajouté un listing de précommande d’une version physique Nintendo Switch sur son site web pour Persona 3 Reload. Cela inclut la boîte du jeu, mais on ne sait pas si c’est la jaquette officielle.

Persona 3 est un jeu vidéo de rôle développé et publié par Atlus. Il est sorti à l’origine au Japon en 2006 pour la PlayStation 2, puis a été porté sur d’autres plateformes, notamment la PlayStation Portable, PlayStation Vita et plus récemment, Persona 3 : Dancing in Moonlight pour la PlayStation 4 et PlayStation Vita. Le jeu fait partie de la série Persona, qui est une sous-série de la franchise Shin Megami Tensei.

L’histoire de Persona 3 se déroule dans un lycée fictif de Tokyo appelé Gekkoukan High School. Le protagoniste, dont le nom est généralement laissé au choix du joueur, arrive dans cette école en tant que nouvel étudiant transféré. Il découvre rapidement l’existence de l’heure sombre, un moment de la journée caché entre minuit et une heure du matin, qui est rempli de créatures surnaturelles appelées Shadows. Le protagoniste découvre également qu’il possède la capacité spéciale d’invoquer des Personas, des manifestations des pensées intérieures des personnages.

Le jeu se déroule sur une période d’un an, divisée en jours et nuits. Pendant la journée, le protagoniste fréquente les cours, se lie d’amitié avec d’autres étudiants et explore la ville pour accomplir diverses activités. La nuit, le protagoniste et ses amis explorent le Tartarus, une tour mystérieuse remplie de Shadows, afin de découvrir les secrets de l’heure sombre et de sauver le monde.

Persona 3 présente un système de combat au tour par tour où les personnages utilisent leurs Personas pour lancer des sorts et attaquer les Shadows. Les Personas peuvent être obtenus en fusionnant plusieurs Personas ensemble pour créer de nouvelles manifestations avec des compétences différentes. Le jeu aborde également des thèmes sombres et matures, tels que la mort, l’identité et la signification de la vie. Il explore les relations entre les personnages et met l’accent sur l’importance de se lier d’amitié avec les autres pour renforcer les Personas et gagner en puissance. Persona 3 a été salué par la critique pour son histoire captivante, son système de combat stratégique et son ambiance unique. Le jeu a aussi été loué pour son style artistique distinctif et sa bande originale mémorable composée par Shoji Meguro.

Depuis la sortie de Persona 3, le jeu a donné naissance à plusieurs adaptations et suites, notamment Persona 3 FES, une version étendue du jeu d’origine, et Persona 3 Portable, une version améliorée pour la PlayStation Portable qui propose une protagoniste féminine alternative. Persona 3 a de plus été adapté en anime et en manga. La Nintendo Switch et les autres plateformes ont reçu cette version en janvier dernier via l’eShop.

Pour être complet, Persona 5 Tactica a aussi été leaké hier via le compte Instagram d’Altus et devrait aussi être dévoilé ce dimanche dans la conférence de Microsoft.