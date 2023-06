Everdream Valley est un jeu de gestion / simulation de ferme développé par Mooneaters et édité par Untold Tales et Varsav Game Studio. Il sort le 30 mai sur PC et courant juin sur la Switch. Le test a été réalisé avec une version Steam. Il est disponible au prix de 24,99€ sur cette plateforme et il est totalement compatible avec le Steam Deck.

Un héritage de la ferme de notre grand-père ?

Contrairement à d’autres jeux très célèbres et plébiscités du genre, tel que Stardew Valley ou encore Story of Seasons, nous n’allons pas ici hériter de la ferme de nos grands-parents.

En effet, le jeu démarre sur une discussion entre nous et notre maman qui est désolée de devoir nous laisser chez nos grands-parents pour les grandes vacances. Elle nous explique qu’elle et notre père ont trop de travail pour pouvoir s’occuper de nous convenablement. Nous faisons alors la connaissance de notre grand-mère et de notre grand-père.

Nous apprenons que la ferme est dans un état de délabrement avancé. Nos grands-parents, ayant besoin de repos, se sont offert une longue escapade loin de la ferme. Personne ne s’est donc occupé de la ferme ces derniers mois. Celle-ci a quelque peu dépéri laissant d’importantes traces sur la ferme, les bâtiments et les animaux qui la composaient.

Un jeu de gestion de ferme comme les autres ?

Le début de la partie s’assimile à un tutoriel dans lequel nos grands-parents nous délivrent un certain nombre de quêtes grâce auxquelles nous apprenons les actions de base. Au fur et à mesure de notre avancée et de la réussite des différentes quêtes, nous sommes amenés à revenir leur parler pour débloquer de nouvelles possibilités.

Au cours de notre histoire, d’autres PNJ comme le marchand pourront également proposer des quêtes.

Le système de stockage des objets est lui aussi bien différent des autres jeux de ce du genre. En effet, dans la plupart des jeux, si votre inventaire est rempli, vous ne pouvez plus ramasser d’items. Dans Everdream Valley, même si cela peut manquer de réalisme, les objets collectés une fois l’inventaire plein sont transférés dans notre espace de stockage. Cela nous évite des allées et venues qui font parfois perdre beaucoup de temps.

Nous apprenons donc, petit à petit à réparer des bâtiments, construire des éléments dont nous avons besoin pour prendre soin des différents animaux à élever. Nous découvrirons aussi comment rassembler les animaux d’élevage et à comment nous occuper de nos deux animaux domestiques.

Contrairement à d’autres titres, Everdream Valley ne propose pas de système de gain de niveaux. Chaque quête débloque de nouveaux items : vêtements, nouveaux objets à confectionner qui nous permettront d’accéder aux quêtes suivantes ou de les réaliser.

Nous allons donc devoir :

Ramasser des objets,

Récolter du bois et le transformer en belles planches,

Faire pousser et récolter des cultures diverses et variées,

Construire des endroits douillets pour nos amis à 4 pattes,

Cuisiner des bons petits plats,

Nettoyer les détritus amoncelés avec le temps depuis le départ de nos grands-parents

Et enfin, venir en aide aux différents animaux.

La plupart des animaux seront très faciles à gérer et agréables à côtoyer. Il nous suffira de bien les traiter pour qu’en retour, ils nous fournissent quelques denrées ou objets dont nous avons besoin pour faire avancer nos quêtes. En plus de ceux cités plus haut, vous pourrez retrouver des vaches, des moutons, des poules, des chèvres, des béliers, des lamas, des canards, des cochons… Un panel très riche d’animaux en somme.

Vous aurez aussi à charge de vous occuper de vos deux animaux domestiques : un chien et un chat. Après la réalisation de quelques quêtes, vous vous verrez confier la responsabilité d’un chien dont vous pourrez choisir la race. Ensuite, vous devrez éduquer vos deux animaux afin qu’ils vous aident dans la réalisation de certaines quêtes comme déloger un coq coincé dans un arbre ou rassembler des animaux par exemple. Pour cela, de petits guides vous présentent les actions à réaliser que vous pourrez bien entendu utiliser par la suite.

Cependant, certains animaux sont moins dociles que d’autres… Ainsi, il faudra prendre garde à ne pas aller voir de trop près les oies qui vous attaqueront et vous causeront des blessures vous empêchant alors de courir. Vous pourrez vous défendre avec une épée, mais pour l’heure après plus de 10h de jeu, nous n’avons toujours pas réussi à en prendre le dessus.

Concernant la carte, au début du jeu, nous n’avons pas accès à sa totalité. Nous pouvons nous rendre sur la partie de la ferme et une petite étendue de la vallée autour. Ces zones inconnues qui complètent la vallée sont masquées par des nuages ce qui nous empêchent de les visualiser de manière précise mais cela permet cependant de savoir qu’elles sont présentes. Elles seront déblocables après la réparation de quelques ponts et autres aménagements.

Le système de quêtes nous permet de marquer des points sur la carte afin de situer les endroits stratégiques pour la réalisation de certaines missions. Une couleur est allouée à chaque quête, ce qui permet de ne pas se mélanger les pinceaux.

Le jeu propose un grand nombre de missions simultanées permettant de ne jamais se retrouver sans quête. Lorsque les personnages ont des quêtes à proposer après la réussite d’une autre, un curseur jaune apparait au-dessus de leur tête y compris sur la carte ce qui nous permet de savoir que nous devons aller à leur rencontre.

Certaines quêtes ne seront pas réalisables dans l’immédiat, car elles demanderont d’accéder à des zones non débloquées.

Everdream Valley va aussi vous amener à devoir vous adapter aux aléas météorologiques et à restaurer d’anciens systèmes pour permettre l’accès à l’eau notamment.

Pour vous occuper des animaux, vous devrez bien entendu les nourrir et les soigner. Afin de traire les vaches, de tondre les moutons, vous accéderez à des mini-jeux plutôt sympathiques de prime abord mais qui pourront sembler répétitifs. En effet, vous devrez vous occuper de plusieurs animaux de chaque espèce et donc répéter autant de fois les mini-jeux qu’il y a d’animaux peut s’avérer fastidieux.

Concernant la nourriture de vos animaux, vous devrez couper de l’herbe et la faire sécher afin de produire du foin. Vous pourrez ensuite en faire des balles qu’il sera possible de positionner dans les différents enclos pour alimenter les animaux.

Par la suite, afin de pouvoir récupérer des prix pour des objets plutôt onéreux auprès du vendeur, vous serez invités à compléter un bestiaire de papillons.

Vous aurez également un carnet d’insectes à compléter ainsi qu’une série de clichés que vous devrez prendre des lieux magnifiques que vous pourrez rencontrer dans la vallée, car votre grand-mère n’est plus en capacité de s’y rendre.

Les insectes serviront ensuite à la confection de friandises pour les animaux de votre ferme.

Vos grands-parents vous aideront tout au long de votre aventure. Tous les matins, votre grand-père vous fera don de ce qu’il aura réuni avec l’aide de votre grand-mère au cours de la journée précédente.

La vie est un songe…

La grande différence dans Everdream Valley réside dans l’approche des nuits. Dans bon nombre de titres, la nuit sert de sauvegarde automatique où il ne se passera rien d’autre que le recouvrement de notre énergie et de notre santé.

Or, dans Everdream Valley, après quelques quêtes réalisées, vous allez débloquer le système des rêves. Chaque fois que vous finirez une journée, vous aurez un rêve au cours duquel vous devrez réaliser un mini-jeu.

Le premier de tous est plutôt déconcertant et va se solder par la perte de quelques animaux et une certaine frustration. Les loups attaquant la ferme repartent avec des moutons tout en détruisant les clôtures. Ils laisseront derrière eux une belle pagaille.

Cependant, nous avons la possibilité de récupérer nos pauvres bêtes par la suite.

Les autres mini-jeux consisteront à récupérer un certain nombre d’œufs, rassembler les petits d’une cane dans un temps imparti… Par la suite, quand vous aurez débloqué plusieurs jeux, vous pourrez avoir accès à une espèce de roue de la fortune qui vous permettra de choisir votre mini-jeu.

Une fois les rêves débloqués, lorsque vous vous promènerez la nuit, il faudra prendre garde aux loups qui vous enverront dormir sans vous permettre d’accéder aux mini-jeux des rêves. Ils courent plus vite que vous donc dès que vous entendez leur hurlement, partez vers votre ferme.

Quelques bugs et ralentissements

Pour rappel, le jeu a été testé sur PC et Steam Deck.

Le jeu est très agréable visuellement. Il est très coloré. Les personnages, les bâtiments et les environnements sont très bien réalisés. Tout est très détaillé. Or, nous avons parfois constaté une sensation de flou lorsque le personnage regarde au loin. Nous avons la possibilité de nous promener en courant tout en respectant une jauge d’endurance. Cependant, par moments, le jeu souffre de ralentissements. Cela se produit également lorsque la gâchette qui permet de courir est activée. Ils ne gâchent pas l’expérience de jeu, mais ne sont pas très agréables.

Certaines quêtes étaient buggées. La quête du coq, par exemple, après plusieurs essais infructueux pour tenter de déloger le coq de son arbre à l’aide de notre chat, nous avons décidé de nous occuper uniquement des autres quêtes. Après une mise à jour, la quête a avancé toute seule et nous avons pu récupérer notre coq et poursuivre notre mission.

Conclusion 7.6 /10 Everdream Valley est un très bon de jeu de ferme qui reprend parfaitement les mécaniques les plus connues et les plus utilisées dans ce genre de jeu. Il arrive même à innover et se démarquer en incluant ce système de mini-jeux au cours des rêves pour rendre les nuits plus ludiques et agréables. Le jeu souffre encore de quelques bugs de missions et de ralentissements réguliers mais de nombreuses mises à jour sont proposées pour y pallier et nous pouvons espérer que ceux-ci seront fixés lors de la sortie sur Switch au cours du mois. Si vous aimez ce genre de jeux de gestion / simulation de ferme, nul doute que comme nous vous y passerez un très bon moment. La durée de vie parait très intéressante compte tenu du nombre important de quêtes proposées et de l’exploration à réaliser. LES PLUS Des mécaniques de gestion/simulation de ferme qui fonctionnent

Des mécaniques de gestion/simulation de ferme qui fonctionnent Des quêtes à foison

Des quêtes à foison Le système des rêves avec ses mini-jeux pendant les nuits

Le système des rêves avec ses mini-jeux pendant les nuits Un panel important d’animaux, de cultures, d’insectes…

Un panel important d’animaux, de cultures, d’insectes… Des graphismes colorés et très agréables LES MOINS Quelques quêtes buggées

Quelques quêtes buggées Des quêtes à faire parfois dans des zones qui ne sont pas encore débloquées

Des quêtes à faire parfois dans des zones qui ne sont pas encore débloquées Des ralentissements lorsque l’on se promène dans la vallée

Des ralentissements lorsque l’on se promène dans la vallée Le système des loups la nuit qui est très punitif Détail de la note Gameplay 0

Originalité 0

Graphismes 0

Bugs et ralentissements 0

Histoire 0