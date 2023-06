Une date de sortie définitive a été communiquée pour Punch Club 2 : Fast Forward. La Nintendo Switch recevra, via l’eShop, le jeu le 20 juillet, comme confirmé par tinyBuild et le développeur Lazy Bear Games.

Votre père a disparu mystérieusement à votre naissance et vous avez passé 20 longues années dans le garage de votre mère autoritaire, ce qui vous a laissé tout le temps de faire de la musculation en rêvant des merveilles du monde. Mais votre vie est tout sauf un conte de fées : les gens se nourrissent de matière visqueuse, la corruption est partout et tout le monde vous cherche la bagarre… Mais vous pourriez tenter de retrouver votre père, voire devenir le « poing sombre » dont tout le monde parle, ce qui vous permettrait de sauver l’humanité tout en révélant les secrets de l’Organisme du Bien… ou pas. Choisissez l’aventure ou restez dans votre garage, c’est vous qui voyez. Vingt longues années se sont écoulées depuis qu’un type sans nom a battu les grands méchants avec classe et retrouvé son père, permettant à tout le monde de vivre heureux (ou un truc dans le genre).

Nous voilà donc dans le futur, tout est corrompu, le papier toilette a cédé la place aux coquillages et tout est cyberpunk. Retrouvez vos rues (à l’exception des néons) et plongez au cœur d’une aventure à mourir de rire sur fond de nostalgie des années 80 et de castagne (encore plus qu’avant). Battez vos adversaires à coups de poing, de pied et même de triche si vous voulez. S’imposer au combat n’est jamais simple et demande du temps, de l’application, de l’argent et de l’entraînement ! Améliorez vos stats et vos techniques, planifiez vos affrontements et créez votre super école de combat ! C’est toujours mieux que de perdre et devenir la risée de tous. Même si rien ne vaut une bonne vieille bagarre sanglante à l’ancienne, il est tentant d’avoir recours au neuro-training et aux logiciels illégaux. Sachez toutefois que ces pratiques frauduleuses risquent de vous faire perdre votre crédibilité… et vos neurones.

Le rythme effréné du quotidien nécessite de gérer efficacement son temps pour survivre. C’est pareil dans Punch Club 2 ! Ce jeu est une authentique simulation ! Gérez votre emploi du temps et votre budget tout en dominant les classements de combat sur fond d’enquêtes criminelles et de collaboration avec la police, la pègre et tous ceux que vous croiserez. Terminer des quêtes vous ouvrira les portes de nouvelles écoles de combat et vous fera gagner des coups spéciaux, de l’argent, des points de bonne personne et même la Reine lion en VHS ! Allez, finies les descriptions Steam, on passe à l’action !