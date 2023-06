Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US.

– .hack//G.U. Last Recode – $19.99 (prix de base : $49.99)

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Abzu – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Among Us – $3.50 (prix de base : $5.00)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Blossom Tales – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales II – $9.74 (prix de base : $14.99)

– Blue Fire – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Boyfriend Dungeon – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle 1 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2, and 3 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Bundle – $24.99 (prix de base : $59.99)

– Capcom Fighting Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Coffee Talk – $6.49 (prix de base : $12.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Dicey Dungeons – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Disney Dreamlight Valley – $22.49 (prix de base : $29.99)

– Divinity: Original Sin 2 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Don’t Starve Together – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Doom (1993) – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom Eternal – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Doom II (Classic) – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Drawn to Life: Two Realms – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Eiyuden Chronicle: Rising – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Ghostrunner – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $14.99 (prix de base : $29.99)

– God Eater 3 – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Golf With Your Friends – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Grapple Dog – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Grow: Song of the Evertree – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Hokko Life – $13.39 (prix de base : $19.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Indivisible Inc. – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Labyrinth of Galleria: The Moon Society – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $19.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Lil Gator Game – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Little Nightmares II – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $53.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 – $35.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – $35.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Sanctuary – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base : $24.99)

– My Time at Portia – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– NBA 2K23 – $5.99 (prix de base : $59.99)

– Neon Abyss – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $7.49 (prix de base : $49.99)

– Oceanhorn – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Penny-Punching Princess – $4.99 (prix de base : $39.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Portal Knights – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Quake – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Raiden V: Director’s Cut – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Remothered: Broken Porcelain – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 2 Cloud – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Resident Evil 3 Cloud – $19.99 (prix de base : $29.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 7 Cloud – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Resident Evil Origins Collection – $19.99 (prix de base : $59.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Village Cloud – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Retro City Rampage DX – $4.99 (prix de base : $14.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Severed Steel – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Shakedown: Hawaii – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Shantae: Risky’s Revenge – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Shovel Knight Pocket Dungeon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Slime-san – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Snake Pass – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Sol Cresta – $27.19 (prix de base : $39.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Superhot – $11.24 (prix de base : $24.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Teslagrad Remastered – $4.99 (prix de base : $9.99)

– The Elder Scrols V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base : $14.99)

– The Gardens Between – $3.19 (prix de base : $19.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $8.49 (prix de base : $24.99)

– The Jackbox Party Pack 6 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– The Lost Child – $4.99 (prix de base : $49.99)

– Them’s Fightin’ Herds – $9.99 (prix de base : $19.99)

– The Room – $1.99 (prix de base : $9.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Toy Soldiers HD – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Underhero – $4.24 (prix de base : $16.99)

– void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 – $24.99 (prix de base : $39.99)

– West of Loathing – $5.50 (prix de base : $11.00)

– WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Wolfenstein: Youngblood – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Wolfenstein II – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $5.99 (prix de base : $29.99)