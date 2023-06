Quarante nouveaux titres arrivent dans la franchise de jeux vidéo musicaux la plus importante de tous les temps*et découvrez en avant-première « Sail » d’AWOLNATION dès aujourd’hui.

Aujourd’hui, lors de l’Ubisoft Forward, Ubisoft a annoncé que Just Dance® 2024 Edition, le prochain volet de la franchise de jeux vidéo musicaux n°1 de tous les temps,* sera lancé le 24 octobre sur les consoles Nintendo Switch, PlayStation® 5 et Xbox Series X|S.

Just Dance développe sa plateforme de danse à la demande et alimente les joueurs avec des mises à jour régulières, apportant du nouveau contenu tout au long de l’année ! Les joueurs qui possèdent à la fois Just Dance 2023 Edition et Just Dance 2024 Edition verront tout leur contenu affiché ensemble, ce qui permet de continuer à faire la fête ! la fête ! Nouveauté de cette année : les joueurs possédant l’édition Just Dance 2024 peuvent jouer des morceaux en ligne avec des amis possédant Just Dance 2023, Just Dance 2024 ou Just Dance 2024. avec leurs amis qui possèdent Just Dance 2023, ou vice-versa. Cela signifie qu’ils peuvent danser sur les tubes de Just Dance 2023 comme « Dynamite » de BTS ou les 40 nouveaux titres de Just Dance 2024 Edition.

Just Dance 2024 Edition propose 40 nouvelles chansons et univers allant des hits les plus populaires aux classiques en passant par les chansons originales.

classiques et des chansons originales, y compris :

• “How You Like That” by BLACKPINK

• “Tití Me Preguntó” by Bad Bunny

• “I Wanna Dance with Somebody” by Whitney Houston

• “Flowers” by Miley Cyrus

• “Sail” by AWOLNATION

• “My Name Is” by D Billions

Les joueurs bénéficieront d’un mois d’essai gratuit de Just Dance®+, le service de streaming par abonnement, avec chaque exemplaire de Just Dance 2024 Edition. avec chaque exemplaire de Just Dance 2024 Edition. Just Dance+ donne accès à encore plus de pistes et offre des avantages spéciaux pour les événements du jeu. Dansez sur les morceaux préférés des jeux Just Dance précédents des jeux Just Dance précédents ou sur les nouveaux morceaux exclusifs de chaque saison ! Pour célébrer l’annonce de l’édition 2024 de Just Dance, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 20 juin, les joueurs de l’édition 2023 de Just Dance 2023 Edition auront un accès anticipé à « Sail » d’AWOLNATION. Si vous l’avez manqué, cette année, Ubisoft collabore avec la World DanceSport Federation pour amener Just Dance® aux Jeux Olympiques Esports 2023. Les joueurs sélectionnés se lanceront sur la piste de danse et s’affronteront sur la Nintendo Switch lors des finales en direct au Suntec Centre de Singapour le 23 juin.