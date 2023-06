Nous vous en parlions il y a quelques semaines, mais le Nintendoverse semble de plus en plus concret. Il y a quelques semaines, lors d’une interview au journal Nikkei, Miyamoto affirmait qu’un autre film de l’univers de Nintendo était en production. Certains misent sur l’adaptation de l’univers de Donkey Kong, qui est présent dans Super Mario Bros, le film. Mais Nintendo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Nous vous en parlions d’ailleurs dans cette news. Ce qui semble logique lorsque l’on repense au succès du film Super Mario Bros.

Cependant, d’après les dernières rumeurs, Nintendo voit plus grand et prévoit d’adapter une toute autre licence aussi culte que Mario si ce n’est plus. C’est dans « The Hot Mic » un célèbre podcast tenu par John Rocha, que le célèbre critique Jeff Sneider lâche la bombe. Selon lui Nintendo et Universal sont en train de conclure. The Legend of Zelda aura droit à son adaptation, et ce serait encore une fois Illumination qui serait aux commandes. Il faut dire qu’Eiji Aonuma lui-même, avait avoué que voir la saga sur grand écran ne lui déplairait pas, bien au contraire.

Il est clair que si la rumeur se confirme, certains vont sauter au plafond de joie. D’autres par contre sont déjà nettement plus réticent à voir le studio Illumination s’occuper du projet. Si Mario Bros se prête bien à la CGI, pour l’univers de The Legend of Zelda, beaucoup attendaient un film en prise de vue réelle. Dans tous les cas, une chose est sûre, si film sur l’univers de Zelda, il y a, il faudra s’armer de patience. En effet, il ne s’agit encore que de rumeurs, et même si elles étaient fondées, il faudrait des années pour préparer un projet d’une telle envergure. Et vous, attendez-vous un film particulier sur l’univers de Nintendo ?