Après avoir détesté et attisé la haine des fans européens et français durant l’ère 3DS, Capcom tente désormais de se faire pardonner sur la série Ace Attorney. Malgré une petite rechute dans la facilité en ne traduisant pas The Great Ace Attorney, rappelons l’effort du patch multilingue sur Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy. Ainsi, c’est dans leur dernière conférence cette nuit que Capcom dédie un trailer pour Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Une vidéo d’annonce d’une compilation HD des 4ème, 5ème et 6ème opus de la série Ace Attorney prévue pour début 2024 sur les consoles actuelles dont la Nintendo Switch qui sera traduit en plusieurs langues dont le français ! Après une désastreuse période 3DS pour les nombreux fans non-anglophones de la série , nous pourrions éventuellement pensé que la moindre des choses serait également d’inclure les affaires DLC à la compilation sans autre frais additionnel mais rien n’est encore gagné à ce niveau. Contentons-nous déjà de ce trailer ci-dessous et cette annonce de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy en français pour l’année prochaine sur Nintendo Switch !

