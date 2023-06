Des pilotes, un environnement de course inspiré de Toy Story et des modes de jeu inédits arrivent dans la dernière mise à jour « Vers l’infini et au-delà » du jeu de course et de combat Disney Speedstorm!

PARIS, FRANCE – Le 13 juin 2023 – Gameloft, leader dans le développement et l’édition de jeux, annonce que la mise à jour de la saison 2 du jeu Disney Speedstorm est disponible en accès anticipé sur Nintendo Switch™, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®5 (PS5™) et PC. La dernière saison de cette expérience de course et de combat multiplateforme fonce « Vers l’infini et au-delà » avec de nouveaux pilotes Disney et Pixar réinventés, un nouvel environnement inspiré de la Chambre d’Andy du film Toy Story de Pixar, de nouveaux modes de jeu, de nouveaux équipiers, des améliorations basées sur les commentaires des joueurs, et bien plus.

En tête des nouveaux pilotes ajoutés dans la mise à jour de la saison 2 de Disney Speedstorm, on retrouve des vedettes de Pixar issues de Toy Story en plus de deux autres icônes Disney :

Woody

Buzz l’Éclair

Jessie

La Bergère

Mickey Steamboat

Pat Steamboat

Ces nouveaux pilotes incluent également de nouveaux équipiers qui viendront améliorer leurs statistiques. Certains équipiers provenant de Mickey et ses amis de Disney incluent Clarabelle et le Commissaire Finot, tandis que l’écurie de Toy Story comprend désormais Pile-Poil, Zigzag, Rex et bien d’autres.

La Chambre d’Andy de Toy Story est le nouvel environnement de course de la saison 2, avec 9 circuits sur lesquels les pilotes pourront mettre le pied au plancher. Sur certains circuits, les joueurs devront s’agripper à leur volant pour défier la gravité dans « Boucle la boucle », prendre la voie des airs dans « 3… 2… 1… Décollage ! » et éventuellement attraper une part de pizza dans « Voyage Pizza Planète ».

Outre les nouveaux pilotes et le nouvel environnement de course, les nouveaux modes de jeu « Concordance des couleurs » et « Suis le leader » offrent aux joueurs de nouvelles façons de s’affronter. Dans « Concordance des couleurs », les joueurs bénéficient d’une accélération soudaine en fonçant à travers les boîtes de compétence de la même couleur. Mais ils devront faire attention aux boîtes de la couleur opposée au risque d’être brièvement étourdis. Dans « Suis le leader », les pilotes laisseront derrière eux une longue traînée visible que les autres joueurs pourront suivre pour profiter d’un boost. Pour évider de se faire dépasser par leurs adversaires, il suffira aux joueurs de récupérer une compétence de camouflage pour faire disparaître leur traînée temporairement.

Les éditions Standard, Deluxe et Ultime du Pack Fondateur de Disney Speedstorm sont en vente, à partir de 29,99 $/29,99 €. Chaque pack inclut l’accès au jeu de base, à des pilotes débloqués instantanément, à un pilote supplémentaire débloqué au choix du joueur, à de la monnaie du jeu, à des items cosmétiques exclusifs, à une devise et un avatar de profil de joueur exclusifs pour la personnalisation, et à des crédits de Pass d’or permettant de débloquer l’échelon premium du Pass d’or.

Découvrez Disney Speedstorm sur disneyspeedstorm.com pour en savoir plus sur le contenu de l’accès anticipé du jeu, sa dernière saison, l’inscription aux newsletters et plus.